  • Селебрини, Шайфли, Райлли, Барзэл и Маккенна сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026 (Даррен Дрегер)
Селебрини, Шайфли, Райлли, Барзэл и Маккенна сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026 (Даррен Дрегер)

Макклин Селебрини согласился сыграть на ЧМ-2026.

Нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини сыграет за сборную Канады на ЧМ-2026.

19-летний форвард подтвердил свое участие на предстоящем турнире.

По данным журналиста Даррена Дрегера, за канадскую сборную также выступят нападающий «Вининпега» Марк Шайфли, форвард «Айлендерс» Мэтью Барзэл и защитник «Торонто» Морган Райлли.

Кроме того, в состав сборной Канады войдет фаворит драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна, которому 18 лет.

ЧМ-2026 пройдет в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Даррена Дрегера в X
46 комментариев
Анахайму еще чуть поднапрячься и Макдевид подтянется
Комментарий скрыт
А там и Кутюрье с Сэнхаймом ко второму этапу подтянутся)
Виларди вроде будет тоже. Норм команда подбирается. Соскучились клиновые по трафеям
Клин ты мой увядший, клин остекленелый.
Старый клин, старый клин, старый клин стучит в стекло..
А еще плюс Виларди. Состав собирается интересный
В прошлом году тоже собрался интересный и отскочили от Дании
Ещё Таварес и о Райли
есть такое чувство, что все свободные победители ои из сша на чм приедут. американцам из флориды, типа ткачука старшего, вообще радость, можно за два сезона войти в тройной золотой клуб.
Нет такого чувства)Собственно, кроме Ткачука-старшего более никого из ОИ состава не ожидается.Даже братской связки на сей раз скорее всего не получится - у Брэди жена рожает.Ну еще Брок Босер внезапно решил съездить на ЧМ, плюс перспективные Леонард и К.Хатсон.А дальше все грустно - Кайзер, Лафферти, О.Мур, вратари Кули и Линдгрен.И никаких Снаггерудов)
Неплохо бы золотишко урвать в этот раз.. Конкурентов мало, только если чехи со шведами. Важно кто тренером назначен будет. Надеюсь что Хоффер вратарём будет.
Макдевид же ))
что МакДэвид?
А кто будет тренером у кленовых?
Купер
Состав суперский собирается
Бушар и Мак не за горами!
маку это зачем ?
Бушаров не берут в космонавты.
Пора Кленовым выигравать ЧМ
