Селебрини, Шайфли, Райлли, Барзэл и Маккенна сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026 (Даррен Дрегер)

Нападающий «Сан-Хосе » Макклин Селебрини сыграет за сборную Канады на ЧМ-2026.

19-летний форвард подтвердил свое участие на предстоящем турнире.

По данным журналиста Даррена Дрегера, за канадскую сборную также выступят нападающий «Вининпега» Марк Шайфли , форвард «Айлендерс » Мэтью Барзэл и защитник «Торонто » Морган Райлли .

Кроме того, в состав сборной Канады войдет фаворит драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна, которому 18 лет.

ЧМ-2026 пройдет в швейцарских городах Цюрих и Фрибур с 15 по 31 мая.