  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Рафф о том, что Задоров атаковал Далина: «Могла бы быть дисквалификация, будь это регулярка. Таким ударом клюшкой легко можно было повредить Расмусу плечо»
6

Рафф о том, что Задоров атаковал Далина: «Могла бы быть дисквалификация, будь это регулярка. Таким ударом клюшкой легко можно было повредить Расмусу плечо»

Линди Рафф: действия Задорова в регулярке могли бы привести к дисквалификации.

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф дал комментарий кастельно эпизода, в котором защитник «Бостона» Никита Задоров клюшкой ударил хоккеиста «Сэйбрс» Расмуса Далина.

«Брюинс» проиграли со счетом 1:6 в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус, а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина. Россиянин получил 15 минут штрафа в этом эпизоде.

«Я понимаю эти эмоции, вызванные тем, как сложилась игра. В плей-офф такое можно увидеть. Такие сильные эмоции возникают из-за того, что хоккеист очень расстроен игрой. В матче происходит много перепалок.

Но не таких игровых действий хочется. Уверен, будь это регулярный чемпионат, то это могло бы даже привести к дисквалификации. Таким ударом клюшкой легко можно было бы повредить Расмусу плечо», – сказал Линди Рафф.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoБостон
logoБаффало
logoРасмус Далин
logoНикита Задоров
logoЛинди Рафф
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Могла быть смерть на льду!" — Роман Р.
Вот так, на ровном месте, Далин никак не провоцировал, опять жертва агрессии? да ладно...
Ответ Alexander Nikolaev
Вы на счёт посмотрите. У Задорова при 0:6 банально башню сорвало.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
