Рафф о том, что Задоров атаковал Далина: «Могла бы быть дисквалификация, будь это регулярка. Таким ударом клюшкой легко можно было повредить Расмусу плечо»

Линди Рафф: действия Задорова в регулярке могли бы привести к дисквалификации.

Главный тренер «Баффало » Линди Рафф дал комментарий кастельно эпизода, в котором защитник «Бостона » Никита Задоров клюшкой ударил хоккеиста «Сэйбрс» Расмуса Далина .

«Брюинс» проиграли со счетом 1:6 в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

На 57-й минуте во время паузы в игре Задоров приблизился к шведскому защитнику, ткнул ему клюшкой в корпус , а затем попытался ударить рукой, оказавшись за спиной у Далина. Россиянин получил 15 минут штрафа в этом эпизоде.

«Я понимаю эти эмоции, вызванные тем, как сложилась игра. В плей-офф такое можно увидеть. Такие сильные эмоции возникают из-за того, что хоккеист очень расстроен игрой. В матче происходит много перепалок.

Но не таких игровых действий хочется. Уверен, будь это регулярный чемпионат, то это могло бы даже привести к дисквалификации. Таким ударом клюшкой легко можно было бы повредить Расмусу плечо», – сказал Линди Рафф .