  • Нестеров, вероятно, продлит контракт с ЦСКА. Топ-клубы Востока претендуют на Провольнева («Матч ТВ»)
16

Нестеров, вероятно, продлит контракт с ЦСКА. Топ-клубы Востока претендуют на Провольнева («Матч ТВ»)

Никита Нестеров, скорее всего, продлит контракт с ЦСКА.

Защитник Никита Нестеров может подписать новый контракт с ЦСКА, сообщил «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 33-летний хоккеист планирует выйти на рынок свободных агентов.

«После вылета во втором раунде ЦСКА заметно обновит линию обороны. Вряд ли в команде останутся легионеры Ник Эберт и Мак Холлоуэлл.

На защитника Владислава Провольнева претендуют топ‑клубы из Восточной конференции. Вероятность обмена существенная.

А вот Никита Нестеров, вопреки слухам о его уходе, скорее всего, остается в ЦСКА и подпишет новый контракт», – сообщил источник «Матч ТВ».

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
16 комментариев
Эберт уезжает, а дедушку Нестерова оставляют. У него косяк на косяке.
Трактор наверное.Там с защитой проблемы
Ответ el shaarawy92
Трактор наверное.Там с защитой проблемы
Написано же топ-клубы, а не Трактор.)
Продление контракта с ЦСКА идёт в комплекте с продлением контракта с Валиевой)
Ответ agentkuper
Продление контракта с ЦСКА идёт в комплекте с продлением контракта с Валиевой)
Ну так молодую пасию , тем более такую известную нужно содержать на что то , причем солидно так содержать
Ответ Александр Сандалов
Ну так молодую пасию , тем более такую известную нужно содержать на что то , причем солидно так содержать
у нее контакты больше чем у хоккеистов !!!!!
Что Нестеров подпишет новый контракт это логично, а вот то , что Провольнева отдадут это не зер гуд.
Ответ притвиц
Что Нестеров подпишет новый контракт это логично, а вот то , что Провольнева отдадут это не зер гуд.
Провал такой же поивозчик как и Нестеров. Другое дело - где собираются искать лучше товарищей. Тем более что у нас три друга в защите.
А для нужен Нестеров? От него уже толку никакого.
В КХЛ силовой хоккей, а у нас практически вся защита легковесная .
Нам нужны мощные силовые защитники и нападающие. Которых не смогут смять команды типа Авангарда.
Пшленах клуб с Востока ;)
Провольнев наверно к Разину в ммг
Не удалось стать неограниченно свободным агентом, ни в жизни, ни в хоккее))))
Провольнев и Эберт нужней, чем Нестеров
Материалы по теме
Эберт покинет ЦСКА. Защитник набрал 5 очков в 15 матчах сезона с учетом плей-офф («СЭ»)
27 апреля, 10:56
