Нестеров, вероятно, продлит контракт с ЦСКА. Топ-клубы Востока претендуют на Провольнева («Матч ТВ»)

Защитник Никита Нестеров может подписать новый контракт с ЦСКА, сообщил «Матч ТВ».

Ранее сообщалось , что 33-летний хоккеист планирует выйти на рынок свободных агентов.

«После вылета во втором раунде ЦСКА заметно обновит линию обороны. Вряд ли в команде останутся легионеры Ник Эберт и Мак Холлоуэлл .

На защитника Владислава Провольнева претендуют топ‑клубы из Восточной конференции. Вероятность обмена существенная.

А вот Никита Нестеров, вопреки слухам о его уходе, скорее всего, остается в ЦСКА и подпишет новый контракт», – сообщил источник «Матч ТВ».