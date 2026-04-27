Андрей Назаров: «За Кубком Гагарина наблюдают не только в Европе, но и во всем мире. Полуфиналы получаются яркими, отмечу отличный показ – картинка дает возможность насладиться хоккеем»

Андрей Назаров оценил ход серий в полуфинале Кубка Гагарина.

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мыслями на тему полуфинальных серий в Кубке Гагарина.

«Полуфиналы в плей-офф КХЛ получаются яркими и богатыми на события, как все и ожидали.

Команды бьются на каждом участке льда, много стычек, ребята ложатся под шайбу и не жалеют себя. Только так, за счет характера, можно добиться победы.

Отмечу и отличный показ обеих серий: качественная картинка дает возможность сполна насладиться хоккеем. Продолжаем следить и болеть за красивую игру.

Ключевой, на мой взгляд, станет игра лидеров во всех четырех оставшихся клубах. Самые высокооплачиваемые хоккеисты должны вести свои команды вперед, от них многого ждут тренеры и болельщики.

Так что команды, лидеры которых окажутся более решительными и удачливыми, в итоге пробьются в финал.

А значит, сделают нашу лигу еще более популярной, ведь за Кубком Гагарина сейчас наблюдают не только в Европе, но и во всем мире», – сказал Андрей Назаров.