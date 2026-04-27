Андрей Назаров: «За Кубком Гагарина наблюдают не только в Европе, но и во всем мире. Полуфиналы получаются яркими, отмечу отличный показ – картинка дает возможность насладиться хоккеем»

Андрей Назаров оценил ход серий в полуфинале Кубка Гагарина.

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мыслями на тему полуфинальных серий в Кубке Гагарина.

«Полуфиналы в плей-офф КХЛ получаются яркими и богатыми на события, как все и ожидали.

Команды бьются на каждом участке льда, много стычек, ребята ложатся под шайбу и не жалеют себя. Только так, за счет характера, можно добиться победы.

Отмечу и отличный показ обеих серий: качественная картинка дает возможность сполна насладиться хоккеем. Продолжаем следить и болеть за красивую игру.

Ключевой, на мой взгляд, станет игра лидеров во всех четырех оставшихся клубах. Самые высокооплачиваемые хоккеисты должны вести свои команды вперед, от них многого ждут тренеры и болельщики.

Так что команды, лидеры которых окажутся более решительными и удачливыми, в итоге пробьются в финал.

А значит, сделают нашу лигу еще более популярной, ведь за Кубком Гагарина сейчас наблюдают не только в Европе, но и во всем мире», – сказал Андрей Назаров.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22449 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Бразильцев спрашивал???
И картинка да, крутая. В Ярославле особенно)))
Сам господь Бог отложил все дела, наблюдает за КГ и нахваливает его создателя, по пути которого мы сейчас вереницей идём вслед за ним).
Ну да в Бостоне на Центральном канале показывают.
Йозе говорил, что матчи ска показывают на таймс сквер практически..
Движение в городе парализовано в эти дни,площадь забита максимально
А где про гаранта? Непорядок
Уж про картинку промолчал бы лучше. С полутора камер показывают - на фоне НХЛ, где снимают с 10 ракурсов, выглядит как съёмка бати на детском утреннике.
Ну пара Авангард-Локомотив -это контент Назарова, такое ему по душе.
Скучно смотрится в этом сезоне КГ...Честно ...
Полностью согласен смотрят действительно в Европе , у меня одноклассник живёт в Германии смотрит все игры и его друзья во Франции и в других городах Европы .
Да, в Доминикане и на Кубе особенный ажиотаж)
Такой ажиотаж, что главную улицу переименовали в Никольскую.
Не буду комментировать слова Назарова, но что за дурная привычка обсирать всё своё и возносить чужое. КХЛ много где смотрят и это правда, НХЛ конечно популярнее, да он и гораздо старше. В НХЛ скучных игр тоже хватает.
