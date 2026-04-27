Агент Черных: «У Шабанова есть желание доказать, что он может играть в НХЛ. Он не говорил про возвращение в КХЛ»
Агент Александр Черных поделился информацией о нападающем «Айлендерс» Максима Шабанова.
В дебютном сезоне в НХЛ Шабанов набрал 18 (5+13) очков в 44 матчах регулярного чемпионата.
– У вашего агентства есть общение с «Трактором» по поводу игроков?
– Мы в активном диалоге с «Трактором». Обсуждаем как легионеров, так и российских игроков, которые выходят на рынок. Как я понимаю, состав команды будет видоизменятся.
– В «Тракторе» спрашивают про Максима Шабанова?
– Постоянно спрашивают про него.
Но у Максима Шабанова есть недосказанность в сезоне и есть желание доказать, что он может играть в НХЛ. Про возвращение в КХЛ он не говорил.
– Будете искать ему другую команду в НХЛ?
– Возможно, команда будет другой. Но будет еще общение с «Айлендерс».
До того, как он получил травму, ему начали давать играть и, вероятно, все пошло бы в гору, – сказал Александр Черных.