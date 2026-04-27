  • Сошников покинет «Адмирал» и может перейти в «Динамо». Форвард ранее работал с Тамбиевым (Артур Хайруллин)
Сошников покинет «Адмирал» и может перейти в «Динамо». Форвард ранее работал с Тамбиевым (Артур Хайруллин)

Никита Сошников может перейти в «Динамо» из «Адмирала».

Нападающий Никита Сошников покинет «Адмирал», сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Контракт форварда и дальневосточного клуба действует еще сезон – до 31 мая 2027 года.

Отмечается, что хоккеист интересен московскому «Динамо». Ранее бело-голубых возглавил Леонид Тамбиев, который работал с Сошниковым в «Адмирале».

В этом сезоне Сошников также выступал за «Сибирь». В общей сложности он набрал 24 (7+17) очка в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
13 комментариев
Да что там Сошников, огласите пожалуйста весь список игроков Адмирала, чтобы узнать кто там еще в Динамо переходит
Ответ Stas_M
Да что там Сошников, огласите пожалуйста весь список игроков Адмирала, чтобы узнать кто там еще в Динамо переходит
Как и в футболе из Ростова сделали динамо 2, также как и сейчас будет из адмирала будет динамо
Ответ СаннСанычч
Как и в футболе из Ростова сделали динамо 2, также как и сейчас будет из адмирала будет динамо
А сколько игроков Ростова в Динамо?
Адмирал переезжает в Москву, Динамо в Екатеринбург, кто бы мог подумать
Ответ dmitrij.vnukov2017
Адмирал переезжает в Москву, Динамо в Екатеринбург, кто бы мог подумать
А кто из Адмирала переехал в Динамо? И почему-то все молчали когда из Динамо уезжали в Омск, а потом в Казань.
Ответ Сергеич 56
А кто из Адмирала переехал в Динамо? И почему-то все молчали когда из Динамо уезжали в Омск, а потом в Казань.
так и в Автомобилист пока нет перешедших
Он же никакой 🤦🏻
Защитник Шулак больше него наколотил и передач отдал
Тамбиев сделает из Динамо Адмирал 🤣
«Притяжение бывших» Тамбиева.🪐
Что то нет новостей по Шулаку, Старкову, Шэну. Неужели они не подтянутся?
Очень хорошее сравнение с защитником Шулаком, который в защите больше наколотил👍. С нашим Даней Пыленковым вообще смех.
Сейчас начнется набор игроков за двадцатку. Козлову кроме Дера шлак привезли, тут похоже также схема будет. Типа работаем, приобретаем, а кого смотрим потом.
