Сошников покинет «Адмирал» и может перейти в «Динамо». Форвард ранее работал с Тамбиевым (Артур Хайруллин)
Никита Сошников может перейти в «Динамо» из «Адмирала».
Нападающий Никита Сошников покинет «Адмирал», сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Контракт форварда и дальневосточного клуба действует еще сезон – до 31 мая 2027 года.
Отмечается, что хоккеист интересен московскому «Динамо». Ранее бело-голубых возглавил Леонид Тамбиев, который работал с Сошниковым в «Адмирале».
В этом сезоне Сошников также выступал за «Сибирь». В общей сложности он набрал 24 (7+17) очка в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22449 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Защитник Шулак больше него наколотил и передач отдал