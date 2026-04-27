Сошников покинет «Адмирал» и может перейти в «Динамо». Форвард ранее работал с Тамбиевым (Артур Хайруллин)

Никита Сошников может перейти в «Динамо» из «Адмирала».

Нападающий Никита Сошников покинет «Адмирал », сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Контракт форварда и дальневосточного клуба действует еще сезон – до 31 мая 2027 года.

Отмечается, что хоккеист интересен московскому «Динамо». Ранее бело-голубых возглавил Леонид Тамбиев, который работал с Сошниковым в «Адмирале».

В этом сезоне Сошников также выступал за «Сибирь». В общей сложности он набрал 24 (7+17) очка в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ.