Агент Бабаев: «Странно наблюдать, как у «Авангарда» стало 10 игроков на льду – и судьи не обращают внимания. Буше орет на них – нет реакции. Разина бы съели с потрохами и удалили»
Агент Шуми Бабаев поделился мнением по поводу потасовок во втором матче полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1:3, 0-2).
Команды в общей сложности получили 144 минуты штрафа. На игре работали главные арбитры Николай Акузовский и Евгений Гамалей.
– Вы согласны с мнением, что судьи в этом матче потеряли нить игры?
– Я полностью согласен.
Я не комментирую судей, но странно было наблюдать, когда на лед выходят пять игроков и становится десять игроков у «Авангарда», и судьи не обращают на это внимания. Они упустили нить игры, и это все сказалось.
– Как в целом оцените судейство в плей-офф КХЛ?
– По большей степени судейство хорошее. Но только я не понимаю, почему Буше орет на них, а они никак это не воспринимают и нет никакой реакции. Это очень странно.
– Андрея Разина бы сразу удалили?
– Разина бы съели с потрохами и удалили бы до конца игры, если бы он делал такие лица и так выражал недовольство.
А Буше орет в каждой игре. Судьи относятся к нему, будто он три Кубка Стэнли выиграл, – заявил Шуми Бабаев.
136 минут штрафа у «Локо» и «Авангарда» – всего за два периода. Что за безумие?
У вас что ни тренер, то истеричка. Что ни болельщик, то пациент психушки. И любой игрок, кто попадает в вашу мерзкую командочку, почему-то сразу становится неадекватом. Опасный регион у вас 🤔.
Можно было компенсировать 5ой для кого-нибудь из Авы, типо Шарипзянова. Но до конца игры убирать его было необходимо для отрезвления команд.
Хартли был прав!
Неужели лига закроет глаза на это? Это позорище!