  • Агент Бабаев: «Странно наблюдать, как у «Авангарда» стало 10 игроков на льду – и судьи не обращают внимания. Буше орет на них – нет реакции. Разина бы съели с потрохами и удалили»
Шуми Бабаев: Буше орет на судей, а к нему относятся, будто три Кубка Стэнли выиграл.

Агент Шуми Бабаев поделился мнением по поводу потасовок во втором матче полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1:3, 0-2).

Команды в общей сложности получили 144 минуты штрафа. На игре работали главные арбитры Николай Акузовский и Евгений Гамалей.

– Вы согласны с мнением, что судьи в этом матче потеряли нить игры?

– Я полностью согласен.

Я не комментирую судей, но странно было наблюдать, когда на лед выходят пять игроков и становится десять игроков у «Авангарда», и судьи не обращают на это внимания. Они упустили нить игры, и это все сказалось.

– Как в целом оцените судейство в плей-офф КХЛ?

– По большей степени судейство хорошее. Но только я не понимаю, почему Буше орет на них, а они никак это не воспринимают и нет никакой реакции. Это очень странно.

Андрея Разина бы сразу удалили?

– Разина бы съели с потрохами и удалили бы до конца игры, если бы он делал такие лица и так выражал недовольство.

А Буше орет в каждой игре. Судьи относятся к нему, будто он три Кубка Стэнли выиграл, – заявил Шуми Бабаев.

136 минут штрафа у «Локо» и «Авангарда» – всего за два периода. Что за безумие?

Страно, цыган зарабатывая огромные деньги за счет Авангарда, неблагодарный, вот это точно странно
И сейчас зарабатывает?
Естественно. Шарипзянов его клиент.
А докапываться до вратаря Авангарда Радулова и Сорина тоже Буше спровоцировал?
При чём тут Радулов и вратарь??? Вы с куриной деревни вообще можете одекватно воспринимать о чём идёт речь?
У вас что ни тренер, то истеричка. Что ни болельщик, то пациент психушки. И любой игрок, кто попадает в вашу мерзкую командочку, почему-то сразу становится неадекватом. Опасный регион у вас 🤔.
ну Ярославлю до Омска как до Китая раком, бывали знаем!!!
Странно наблюдать Бабаева в хоккее.
Не понимаю тех,кто осуждает команду и всех причастных к ней,когда они заслуженно обыгрывают по всем статьям соперников.Омские Ястребы,только вперёд!!!Не на кого не обращайте внимания,идите своим путём,как Вы это красиво делаете.Не слушайте разных там выскочек.Удачи,Омск!Я верю в Вас и желаю выходить в финал!
Нить игры судьи упустили когда не дали 5+20 Радулову.
Можно было компенсировать 5ой для кого-нибудь из Авы, типо Шарипзянова. Но до конца игры убирать его было необходимо для отрезвления команд.
А за что давать 5+20. Я болельщик Авангарда, но я не вижу за что там давать 5+20.
За то что в Локомотиве играет не понятно разве?) Тут большинство негативных комментариев оставляют люди к Авангарду отношения не имеющие. P.S. Омску привет и уважение чтобы не происходило на льду)
Ещё одно недоразумение вылезло. От нашей кормушки отодвинули, сейчас пятая точка горит. Иди Андрюшку учи что сделать чтобы твой клиент начал играть в хоккей.
У бабаев есть еще и свой агент?!
Татары и тут все купили
Впервые согласна со всеми, с кем несогласна 90%!
Хартли был прав!
Неужели лига закроет глаза на это? Это позорище!
Конечно закроет. С самого начала регулярки к Локомотиву отношение негативное у судей. Так и продолжается и сейчас. Разве со Спартаком хорошо судили? А с авангардом пик беспредела. Что можно им то нельзя Локомотиву
У меня один вопрос к руководству лиги, где наказание для Серебрякова и численность команды на поле "битвы"?!
Даже у бабаев есть агенты, ну и времена
Ещё одно говно всплыло...
