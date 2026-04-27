Агент Бабаев: «Странно наблюдать, как у «Авангарда» стало 10 игроков на льду – и судьи не обращают внимания. Буше орет на них – нет реакции. Разина бы съели с потрохами и удалили»

Шуми Бабаев: Буше орет на судей, а к нему относятся, будто три Кубка Стэнли выиграл.

Агент Шуми Бабаев поделился мнением по поводу потасовок во втором матче полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Авангардом » (1:3, 0-2).

Команды в общей сложности получили 144 минуты штрафа. На игре работали главные арбитры Николай Акузовский и Евгений Гамалей.

– Вы согласны с мнением, что судьи в этом матче потеряли нить игры?

– Я полностью согласен.

Я не комментирую судей, но странно было наблюдать, когда на лед выходят пять игроков и становится десять игроков у «Авангарда», и судьи не обращают на это внимания. Они упустили нить игры, и это все сказалось.

– Как в целом оцените судейство в плей-офф КХЛ?

– По большей степени судейство хорошее. Но только я не понимаю, почему Буше орет на них, а они никак это не воспринимают и нет никакой реакции. Это очень странно.

– Андрея Разина бы сразу удалили?

– Разина бы съели с потрохами и удалили бы до конца игры, если бы он делал такие лица и так выражал недовольство.

А Буше орет в каждой игре. Судьи относятся к нему, будто он три Кубка Стэнли выиграл, – заявил Шуми Бабаев.

