Пономарев о попытках Сурина спровоцировать Серебрякова: «Никто не доезжает до Серебра, как видели. У нас хорошо делает свою работу «охрана». Нам остается только хоккей»

Василий Пономарев о провокациях Серебрякова: хорошо делает свою работу «охрана».

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев ответил на вопрос касательно провокаций вратаря команды Никиты Серебрякова .

«Авангард» обыграл «Локомотив » (3:1, 2-0) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

– Во время серии с «Нефтехимиком» вы очень ярко высказались, публично сравнив нижнекамскую команду с «Газмясом». Есть ли у вас подобная отсылка для «Локомотива»?

– Нет. Вы что!

Со стороны должно быть заметно, что мы играем против замечательного соперника. «Локомотив» – жесткий и настырный, принимает удары, да и мы это делаем. Приятно играть в такой хоккей.

Уверен, что вся наша команда выходит и в первую очередь получает удовольствие. Понятно, что мы хотим выиграть и боремся в каждом моменте. Это невероятное ощущение – принимать участие в таких матчах.

– Егор Сурин второй плей-офф подряд пытается спровоцировать Серебрякова, подъезжает к Никите после свистка и что-то ему говорит. Обращаете на это отдельное внимание в раздевалке?

– Как вы видели, никто не доезжает до Серебра. У нас хорошо делает свою работу «охрана». Нам остается только игра в хоккей, – сказал Василий Пономарев .

