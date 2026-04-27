Пономарев о попытках Сурина спровоцировать Серебрякова: «Никто не доезжает до Серебра, как видели. У нас хорошо делает свою работу «охрана». Нам остается только хоккей»
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев ответил на вопрос касательно провокаций вратаря команды Никиты Серебрякова.
«Авангард» обыграл «Локомотив» (3:1, 2-0) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.
– Во время серии с «Нефтехимиком» вы очень ярко высказались, публично сравнив нижнекамскую команду с «Газмясом». Есть ли у вас подобная отсылка для «Локомотива»?
– Нет. Вы что!
Со стороны должно быть заметно, что мы играем против замечательного соперника. «Локомотив» – жесткий и настырный, принимает удары, да и мы это делаем. Приятно играть в такой хоккей.
Уверен, что вся наша команда выходит и в первую очередь получает удовольствие. Понятно, что мы хотим выиграть и боремся в каждом моменте. Это невероятное ощущение – принимать участие в таких матчах.
– Егор Сурин второй плей-офф подряд пытается спровоцировать Серебрякова, подъезжает к Никите после свистка и что-то ему говорит. Обращаете на это отдельное внимание в раздевалке?
– Как вы видели, никто не доезжает до Серебра. У нас хорошо делает свою работу «охрана». Нам остается только игра в хоккей, – сказал Василий Пономарев.
136 минут штрафа у «Локо» и «Авангарда» – всего за два периода. Что за безумие?