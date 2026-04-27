«Салават» продлил контракт с Ефремовым на три года. Зарплата – 35 млн рублей за сезон

«Салават Юлаев » подписал новый контракт с нападающим Владиславом Ефремовым .

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на три года.

Зарплата хоккеиста составит 35 миллионов рублей за сезон, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В этом сезоне Ефремов набрал 21 (13+8) балл при полезности «минус 3» в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 5 (1+4) баллов при полезности «плюс 3» в 9 играх.

Форвард выступает за уфимский клуб с 2023 года.