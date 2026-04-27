«Салават» продлил контракт с Ефремовым на три года. Зарплата – 35 млн рублей за сезон
«Салават Юлаев» и Владислав Ефремов продлили контракт.
«Салават Юлаев» подписал новый контракт с нападающим Владиславом Ефремовым.
Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на три года.
Зарплата хоккеиста составит 35 миллионов рублей за сезон, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В этом сезоне Ефремов набрал 21 (13+8) балл при полезности «минус 3» в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (1+4) баллов при полезности «плюс 3» в 9 играх.
Форвард выступает за уфимский клуб с 2023 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
отлично
Боец👍
Очень полезный игрок,особенно в плей-офф
Красавчики очень полезный и нужный команде игрок... По крайней мере не стеклянный.
Ефремов, просто красава!
Спокойный уравновешенный игрок ! Отличные центрально-оборонительные функций выполняет !
хорошее подписание для СЮ,полезный игрок.
Отлично!👍🏻
Хорош в меньшинстве, настоящий боец, из тех игроков, кто плей офф проводит сильнее регулярки
