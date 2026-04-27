  Форварды минского «Динамо» Мороз и Бориков отправятся в Северную Америку. Игроков драфтовала «Юта» («Матч ТВ»)
Форварды минского «Динамо» Мороз и Бориков отправятся в Северную Америку. Игроков драфтовала «Юта» («Матч ТВ»)

Вадим Мороз и Егор Бориков перейдут в «Юту».

Нападающие минского «Динамо» Вадим Мороз и Егор Бориков продолжат карьеры в «Юте», сообщил «Матч ТВ».

«Бориков и Мороз продолжат карьеру в Северной Америке. Обоих на драфте выбирала «Юта».

Бориков был выбран в 2025 году под 110‑м номером. Мороз выбирался в 2023 году еще «Аризоной» под номером 88.

Если их отправят в АХЛ, то они готовы там играть. Но их цель – пробиться в НХЛ», – рассказал источник «Матч ТВ».

В этом сезоне Мороз набрал 29 (14+15) очков в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 8 играх.

В активе Борикова 30 (16+14) очков в 59 играх чемпионата. В плей-офф он набрал 2 (2+0) балла в 7 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
В АХЛ оба едут, могли бы остаться ещё.
В прошлом году как специально писали "Симашев и Бут", в этом году " Мороз и Бориков", хотя в оригинале источник Матча говорит наоборот)
Из КХЛ уезжают Симашев, Бут, Мороз, Бориков, Пинчук, Ильин, Коромыслов, Канцеров, Березкин, Дер-Аргучинцев, Аймурзин, Римашевский...

КХЛ проиграла НХЛ, назад в 90-ые...
Из КХЛ уезжают Симашев, Бут, Мороз, Бориков, Пинчук, Ильин, Коромыслов, Канцеров, Березкин, Дер-Аргучинцев, Аймурзин, Римашевский... КХЛ проиграла НХЛ, назад в 90-ые...
Всегда уезжали, даже когда КХЛ пик имел. Либо талантливые типа Панары либо отчаянные типа Аймурзина
Из КХЛ уезжают Симашев, Бут, Мороз, Бориков, Пинчук, Ильин, Коромыслов, Канцеров, Березкин, Дер-Аргучинцев, Аймурзин, Римашевский... КХЛ проиграла НХЛ, назад в 90-ые...
Колхозная Хоккейная Лига ниже уровнем чем АХЛ, с НХЛ даже стыдно сравнивать
Как бы там Бут еще в ахл.. Борикову точно в ближайшие 2-3 года там не зацепиться… Мороз при определенных ситуациях.
При то что Игинла заходит на след год
