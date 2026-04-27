Форварды минского «Динамо» Мороз и Бориков отправятся в Северную Америку. Игроков драфтовала «Юта» («Матч ТВ»)
Нападающие минского «Динамо» Вадим Мороз и Егор Бориков продолжат карьеры в «Юте», сообщил «Матч ТВ».
«Бориков и Мороз продолжат карьеру в Северной Америке. Обоих на драфте выбирала «Юта».
Бориков был выбран в 2025 году под 110‑м номером. Мороз выбирался в 2023 году еще «Аризоной» под номером 88.
Если их отправят в АХЛ, то они готовы там играть. Но их цель – пробиться в НХЛ», – рассказал источник «Матч ТВ».
В этом сезоне Мороз набрал 29 (14+15) очков в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 8 играх.
В активе Борикова 30 (16+14) очков в 59 играх чемпионата. В плей-офф он набрал 2 (2+0) балла в 7 играх.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22449 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
КХЛ проиграла НХЛ, назад в 90-ые...
При то что Игинла заходит на след год