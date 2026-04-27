Форварды минского «Динамо» Мороз и Бориков отправятся в Северную Америку. Игроков драфтовала «Юта» («Матч ТВ»)

Вадим Мороз и Егор Бориков перейдут в «Юту».

Нападающие минского «Динамо » Вадим Мороз и Егор Бориков продолжат карьеры в «Юте», сообщил «Матч ТВ».

«Бориков и Мороз продолжат карьеру в Северной Америке. Обоих на драфте выбирала «Юта».

Бориков был выбран в 2025 году под 110‑м номером. Мороз выбирался в 2023 году еще «Аризоной» под номером 88.

Если их отправят в АХЛ, то они готовы там играть. Но их цель – пробиться в НХЛ», – рассказал источник «Матч ТВ».

В этом сезоне Мороз набрал 29 (14+15) очков в 54 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 8 играх.

В активе Борикова 30 (16+14) очков в 59 играх чемпионата. В плей-офф он набрал 2 (2+0) балла в 7 играх.