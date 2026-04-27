«В России безопаснее, чем в Канаде и США. К бездомным в Северной Америке относятся лояльнее. В центре могут поставить палатку и неделю жить. Для нас это шок». Гайдуков о странах

Артемий Гайдуков: в России безопаснее, чем в Канаде и США.

22-летний голкипер «Бурана » Артемий Гайдуков поделился мыслями от проживания в Северной Америке.

Хоккеист в прошлом сезоне играл за «Норт-Йорк Ренегадс», который выступает в GMHL – канадской юниорской лиге развития.

«В «Ренегадс» только положительно все было. У меня неудачный сезон получился в МХЛ. И настроение соответствующее было, а в «Ренегадс» у меня получилось перезагрузиться и получить удовольствие от хоккея. Я считаю, что это мне пошло все на пользу.

В плане быта, конечно, не очень просто было. Все-таки русскому человеку лучше дома, наверное. Комфортнее, удобнее и понятнее. В плане языка у меня не было проблем. Базовый уровень у меня есть, и жил я в русскоязычной семье. Мне много объясняли, помогали. Не сталкивался со сложностями.

Там больше неблагоприятных районов, чем у нас. Я считаю, у нас такого нет – чище и спокойнее. Думаю, в России безопаснее, чем в Канаде и США. В отдельно взятых районах сто процентов безопаснее у нас.

К бездомным в Северной Америке относятся лояльнее. Их там не трогают. Они делают, что хотят. В центре города могут спокойно поставить палатку и целую неделю жить, спать там. Для нас это шок. Сложно представить», – сказал Артемий Гайдуков.