Горбенко об «Авангарде»: «Все кажется просто, нет ничего лишнего – ненужных потерь, лишнего паса, никакой романтики. Но это и есть система игры. «Локомотиву» сложно»
Бывший тренер клубов КХЛ Игорь Горбенко поделился мнением о ходе серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (0-2).
«Омск играет очень дисциплинированно и организованно. Каждый игрок выполняет свою функцию, все действия подчинены результату команды. «Авангард» выглядит очень целостно!
«Локомотив» смотрится физически не быстрее и не сильнее. У них нет преимущества в скорости и силовом давлении. «Авангард» очень хорошо справляется на выходах из-под этого давления.
Со стороны все кажется очень просто, нет ничего лишнего – ненужных потерь, лишнего паса, никакой романтики. Но это и есть система игры… Поэтому «Локомотиву» сложно.
Нужно искать другие пути к воротам. И, конечно, необходима реализация большинства – это ключевой момент в играх плей-офф», – сказал Игорь Горбенко.