Горбенко об «Авангарде»: «Все кажется просто, нет ничего лишнего – ненужных потерь, лишнего паса, никакой романтики. Но это и есть система игры. «Локомотиву» сложно»

Игорь Горбенко: «Авангард» выглядит целостно, «Локомотив» смотрится не сильнее.

Бывший тренер клубов КХЛ Игорь Горбенко поделился мнением о ходе серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Авангардом» (0-2).

«Омск играет очень дисциплинированно и организованно. Каждый игрок выполняет свою функцию, все действия подчинены результату команды. «Авангард» выглядит очень целостно!

«Локомотив» смотрится физически не быстрее и не сильнее. У них нет преимущества в скорости и силовом давлении. «Авангард» очень хорошо справляется на выходах из-под этого давления.

Со стороны все кажется очень просто, нет ничего лишнего – ненужных потерь, лишнего паса, никакой романтики. Но это и есть система игры… Поэтому «Локомотиву» сложно.

Нужно искать другие пути к воротам. И, конечно, необходима реализация большинства – это ключевой момент в играх плей-офф», – сказал Игорь Горбенко.

