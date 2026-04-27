  Горбенко об «Авангарде»: «Все кажется просто, нет ничего лишнего – ненужных потерь, лишнего паса, никакой романтики. Но это и есть система игры. «Локомотиву» сложно»
Горбенко об «Авангарде»: «Все кажется просто, нет ничего лишнего – ненужных потерь, лишнего паса, никакой романтики. Но это и есть система игры. «Локомотиву» сложно»

Игорь Горбенко: «Авангард» выглядит целостно, «Локомотив» смотрится не сильнее.

Бывший тренер клубов КХЛ Игорь Горбенко поделился мнением о ходе серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (0-2).

«Омск играет очень дисциплинированно и организованно. Каждый игрок выполняет свою функцию, все действия подчинены результату команды. «Авангард» выглядит очень целостно!

«Локомотив» смотрится физически не быстрее и не сильнее. У них нет преимущества в скорости и силовом давлении. «Авангард» очень хорошо справляется на выходах из-под этого давления.

Со стороны все кажется очень просто, нет ничего лишнего – ненужных потерь, лишнего паса, никакой романтики. Но это и есть система игры… Поэтому «Локомотиву» сложно.

Нужно искать другие пути к воротам. И, конечно, необходима реализация большинства – это ключевой момент в играх плей-офф», – сказал Игорь Горбенко.

4 важные детали из битвы «Локо» с «Авангардом»

Ну так они нашли другой путь, провоцируя массовые стычки.
«Авангард выглядит целостно, Локомотив смотрится не сильнее». Красиво сказал, даже добавить нечего.😀
«Локо» привык использовать ошибки. А тут их мало, и вратарь тащит. Нужно креативить, а не получается. Система у «Авангарда» простая. От дома до дома, и вам не болеть).
Материалы по теме
«Серебряков – провокатор чистой воды. Канадский вариант, идет драка, выпускает трех человек со скамейки – чистое бандитство. Судейский бордель». Кожевников о «Локомотиве» и «Авангарде»
27 апреля, 11:32
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:07Live
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Последние новости
Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»
16 минут назад
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
29 минут назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Рекомендуем