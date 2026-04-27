Агент Дер-Аргучинцева: «Семен хочет уехать в «Торонто» и доказать, что может играть в НХЛ, забрать свое место»

Агент Дер-Аргучинцева: Семен хочет уехать в «Торонто».

Шуми Бабаев, агент нападающего «Динамо » Семен Дер-Аргучинцева, рассказал о желании хоккеиста вернуться в «Торонто».

В этом сезоне форвард также выступал за «Трактор» и в общей сложности набрал 37 (6+31) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Семен Дер-Аргучинцев действительно может продолжить карьеру за океаном?

– Не могу сказать на сто процентов, что он уедет. Но мы ведем переговоры и рассматриваем эту возможность.

– Права на Дер-Аргучинцева в НХЛ принадлежат «Торонто»?

– Да.

– Сам Дер-Аргучинцев склоняется к тому, чтобы уехать?

– Да, он хочет уехать и именно в «Торонто». Он хочет доказать, что может играть в НХЛ, забрать свое место, – сказал Шуми Бабаев .