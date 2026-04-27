Агент Дер-Аргучинцева: «Семен хочет уехать в «Торонто» и доказать, что может играть в НХЛ, забрать свое место»
В этом сезоне форвард также выступал за «Трактор» и в общей сложности набрал 37 (6+31) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
– Семен Дер-Аргучинцев действительно может продолжить карьеру за океаном?
– Не могу сказать на сто процентов, что он уедет. Но мы ведем переговоры и рассматриваем эту возможность.
– Права на Дер-Аргучинцева в НХЛ принадлежат «Торонто»?
– Да.
– Сам Дер-Аргучинцев склоняется к тому, чтобы уехать?
– Да, он хочет уехать и именно в «Торонто». Он хочет доказать, что может играть в НХЛ, забрать свое место, – сказал Шуми Бабаев.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22449 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Только за один буллит, который он забил с финтом в НХЛ не берут. В остальном ниже среднего игрок.
У этого агента ,что не игрок ,так сразу в НХЛ
ну схема работает , создает шумиху про уход в НХЛ, тем самым выбивая контракт по больше здесь.
За Торонто может сыграть, но Марлис только если
Видимо мало предлагают, раз начинается старая песня о куче вариантов из НХЛ :)
Ему надо действовать, как в к/ф " джентльмены удачи " зайти в раздевалку выкинуть вещи например Доми и заявить "это моё место".
Ну доми потом его из раздевалки выкинет, вместе с баулом😬
Меттьюз всё думал, кого не хватает для победы в КС. А вот же он
Какая НХЛ он в КХЛ то не выделяется смешно всё это...
Напомню, что это тот самый Бабаев, у которого Кузнецов между СКА и СЮ выбирал только из вариантов в НХЛ
Осталось понять кто готов ему отдать место ).
Какая НХЛ ему. На уровне КХЛ не выделялся , у Пинчука шансы выше
