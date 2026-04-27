«Серебряков – провокатор чистой воды. Канадский вариант, идет драка, выпускает трех человек со скамейки – чистое бандитство. Судейский бордель». Кожевников о «Локомотиве» и «Авангарде»

Кожевников о драках в матче «Локомотив» – «Авангард»: судейский бордель.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал стычки по ходу второго матча полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Авангардом » (1:3, 0-2).

«Судейство у нас безобразнейшее. Я уже не знаю, кого надо назначать: арбитры стоят рядом и все видят.

Все началось с того, что идет борьба на пятаке, а вратарь «Авангарда» Никита Серебряков – провокатор чистой воды. И потом он обижается, что ему что-то Егор Сурин сказал.

Что, судьи этого не видели? Складывается ощущение, что они как слепые котята. А потом все пошло по накатанной, канадский вариант, все на площадку и массовая драка.

Это вообще бордель, такие люди устраивают бардаки, а потом они будут трубить на весь мир, что у нас беспредел.

Идет драка «пять на пять», а он еще кого-то, трех человек, выпускает на лед со скамейки запасных. Это чистое бандитство, но все идет от такого судейства.

Об этом многие люди говорят, но ничего не меняется. Это судейский бордель, больше ничего не могу сказать», – сказал Александр Кожевников .

