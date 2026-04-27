  • «Серебряков – провокатор чистой воды. Канадский вариант, идет драка, выпускает трех человек со скамейки – чистое бандитство. Судейский бордель». Кожевников о «Локомотиве» и «Авангарде»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал стычки по ходу второго матча полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (1:3, 0-2).

«Судейство у нас безобразнейшее. Я уже не знаю, кого надо назначать: арбитры стоят рядом и все видят.

Все началось с того, что идет борьба на пятаке, а вратарь «Авангарда» Никита Серебряков – провокатор чистой воды. И потом он обижается, что ему что-то Егор Сурин сказал.

Что, судьи этого не видели? Складывается ощущение, что они как слепые котята. А потом все пошло по накатанной, канадский вариант, все на площадку и массовая драка.

Это вообще бордель, такие люди устраивают бардаки, а потом они будут трубить на весь мир, что у нас беспредел.

Идет драка «пять на пять», а он еще кого-то, трех человек, выпускает на лед со скамейки запасных. Это чистое бандитство, но все идет от такого судейства.

Об этом многие люди говорят, но ничего не меняется. Это судейский бордель, больше ничего не могу сказать», – сказал Александр Кожевников.

136 минут штрафа у «Локо» и «Авангарда» – всего за два периода. Что за безумие?

судьи, игроки, канадцы, Серебряков, бордель - всё смешалось в похмельном бреду
Комментарий скрыт
Опять старому не налили
Понятное дело, Ги Буше против Боба Хартли. Кого сильнее хейтить? У него уже от этого факта кукуха поехала. А если по делу, то первым провоцировал Радулов, потом Сурин, и только после этого Серебро начал отвечать. Это глупо оспаривать, там десятки камер на стадионе, посмотрите повтор, кто не согласен.
Да никто и не спорит. О чем говорить , все все видели
Опять перебрал. И игру он точно не видел.
Просто напросто козёл
Оказывается Серебряков виноват). Представляю игроки Авангарда после каждого забитого гола будут подъезжать к Исаеву и говорить все что думают о нем))) Игра продлится часов 5 тогда.
А кто нибудь в теме и может точно сказать , КАК ИМЕННО Серебряков провоцировал и кого ? Пропустил гол - это была провокация или как ?
Комментарий скрыт
Вы знаете те , что такое " провокация" ? Это действие , которое направлено на то , чтобы вызвать ответное , негативное действие . Ещё раз - не надо мне писать , что сделал Серебряков ПОСЛЕ слов Радулова . Что он сделал ДО того , как к нему " обратился " Радулов ? Что он сделал ПРОВОКАЦИОННОГО , что Радулов начал с ним " беседовать " ? Он что - сделал что-то Радулову ? Он что- то сказал Радулову ? ДО " конфликта" ?
У различного рода экспертов жопа горит от игры Авангарда значит все правильно делаем. Продолжаем отвечать в том же духе.
Ну а Никите нужно меньше реагировать на всякие говно которое льётся от игроков Локомотива.
- Как понять, что Авангард делает все верно?
- Кожа опять ноет
Хорошей игры командам и победы Авангарду. Да, Радулов всегда останется Радуловым, просто Авангард не намерен это спускать, только то и всего. Не удивлюсь если Долженков подъедет и попьёт из бутылки Исаева, или Маклауд скажет пару фраз ему после забитого гола. Всё же будет ОК, это же плей-офф?
Если представить, что игроки Авангарда будут после забитых голов подъезжать к Исаеву и высказывать ему как Сурин и Радулов в сторону Серебрякова, то боюсь играть будут в две пятерки до конца матча
Авангард отстоял своего вратаря. На остальное вообще плевать. Главное,чтобы Серебряков в раздевалке не высказывал как Фукале трактористам,что его не защищают. А на мнения остальных, повторюсь, плевать.
Комментарий скрыт
Да хоть куда отстоял. И в хвост и в гриву. Вратаря трогать нельзя.
Материалы по теме
Сурин о драках и 1:3 от «Авангарда»: «Судьи стоят и Серебрякова охраняют, как в Кремле. Это не я к нему постоянно подъезжаю, а он – ко мне»
26 апреля, 18:24
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
41 минуту назадLive
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
3 минуты назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Якупов о 2:0 с «Локомотивом»: «Сыграли дисциплинированно. Определенная хитрость играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас»
вчера, 19:15
Рекомендуем