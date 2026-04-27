СКА расторг контракт с Тамбиевым через неделю после назначения тренера в «Динамо»: «Благодарим Леонида Григорьевича за работу и желает удачи в дальнейшем»
СКА сообщил о расставании с Леонидом Тамбиевым.
Специалист работал в тренерском штабе Игоря Ларионова, присоединившись к команде по ходу сезона.
«Сегодня, 27 апреля, контракт с Леонидом Тамбиевым был расторгнут по соглашению сторон. Тренер продолжит карьеру в столичном «Динамо».
Хоккейный клуб СКА благодарит Леонида Григорьевича за работу и желает удачи в дальнейшем», – говорится в сообщении петербуржского клуба.
«Динамо» 21 апреля назначило Тамбиева на пост главного тренера.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22449 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Быстро они среагировали, не прошло и недели. А может Тамбиев хотел как Труффальдино у двух команд быть тренером? 😁
Ларионов облегчённо выдохнул
Профессор абы кого помощником не возьмёт
Всё таки побоялись что Дитачька истерику устроит и пойдёт другу папы жаловаться и сняли Тамбиева, мда....
