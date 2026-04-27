СКА расторг контракт с Тамбиевым через неделю после назначения тренера в «Динамо»: «Благодарим Леонида Григорьевича за работу и желает удачи в дальнейшем»

СКА сообщил о расторжении контракта с Леонидом Тамбиевым .

Специалист работал в тренерском штабе Игоря Ларионова, присоединившись к команде по ходу сезона.

«Сегодня, 27 апреля, контракт с Леонидом Тамбиевым был расторгнут по соглашению сторон. Тренер продолжит карьеру в столичном «Динамо ».

Хоккейный клуб СКА благодарит Леонида Григорьевича за работу и желает удачи в дальнейшем», – говорится в сообщении петербуржского клуба.

«Динамо» 21 апреля назначило Тамбиева на пост главного тренера.