  Брэндон Хэйгл: «Кучеров – лучший хоккеист в мире. У нас сложилось взаимопонимание. Если поставить его в любую другую пятерку, то он сделает лучше каждого»
Брэндон Хэйгл: «Кучеров – лучший хоккеист в мире. У нас сложилось взаимопонимание. Если поставить его в любую другую пятерку, то он сделает лучше каждого»

Нападающий «Тампы» Брэндон Хэйгл назвал Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в мире.

Россиянин сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2, 2-2).

«Он лучший игрок в мире. Он подтверждает это каждый год. Мне посчастливилось играть с ним много лет, так что можно сказать, что у нас сложилось некоторое взаимопонимание.

Но в то же время если поставить этого парня в любую другую пятерку, то он сделает лучше каждого из пяти игроков», – сказал Брэндон Хэйгл.

Кучерова неудачно толкнули в борт. Но он поднялся – и придумал победный гол

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Да уж. Хегель в Чикаго и близко по очкам не догонял. А сейчас один из лучших в Тампе. Вот что значит такой партнёр как Кучеров.
Ответ Политрук Клочков
Именно благодаря результативной игре в Чикаго,он и оказался в Тампе…
Ответ Политрук Клочков
Когда он не в звене с Кучеровым, тогда он тоже мощно играет, результативно. В регулярке он редко (вроде) выходил с ним в одном звене, только в ПП. Первое звено было Гонсалвеш-Пойнт-Куч. (может я и ошибаюсь)
Верно. Он умеет замедлять и ускорять. Читать игру. А это всегда серьезный аргумент в командных взаимодействиях. Качество паса тоже не последнюю роль играет.
У Куча даже вратари лучше играют))
В воротах Васи — деньги в кассе,
Купер — супер, Куч — могуч!
В самой важной матча фазе
Никиты пасы — солнца луч
Хейгл абсолютно прав, Кучеров кого угодно, он и «деревяху» прокачает, и Рэддиш в этом сезоне яркий тому пример
Материалы по теме
Хэйгл – 1-й игрок в истории «Тампы» с 6 голами в 4 играх на старте плей-офф. Форвард возглавил гонку снайперов текущего розыгрыша
27 апреля, 05:50
Кучеров вышел на 2-е место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ (177), обогнав Федорова. В общем зачете он 16-й, среди европейцев – 5-й
27 апреля, 03:10
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:07Live
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»
15 минут назад
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
28 минут назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
