Брэндон Хэйгл: «Кучеров – лучший хоккеист в мире. У нас сложилось взаимопонимание. Если поставить его в любую другую пятерку, то он сделает лучше каждого»
Брэндон Хэйгл: Кучеров – лучший хоккеист в мире.
Нападающий «Тампы» Брэндон Хэйгл назвал Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в мире.
Россиянин сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2, 2-2).
«Он лучший игрок в мире. Он подтверждает это каждый год. Мне посчастливилось играть с ним много лет, так что можно сказать, что у нас сложилось некоторое взаимопонимание.
Но в то же время если поставить этого парня в любую другую пятерку, то он сделает лучше каждого из пяти игроков», – сказал Брэндон Хэйгл.
Кучерова неудачно толкнули в борт. Но он поднялся – и придумал победный гол
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Купер — супер, Куч — могуч!
В самой важной матча фазе
Никиты пасы — солнца луч