Брэндон Хэйгл: «Кучеров – лучший хоккеист в мире. У нас сложилось взаимопонимание. Если поставить его в любую другую пятерку, то он сделает лучше каждого»

Брэндон Хэйгл: Кучеров – лучший хоккеист в мире.

Нападающий «Тампы » Брэндон Хэйгл назвал Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в мире.

Россиянин сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля » (3:2, 2-2).

«Он лучший игрок в мире. Он подтверждает это каждый год. Мне посчастливилось играть с ним много лет, так что можно сказать, что у нас сложилось некоторое взаимопонимание.

Но в то же время если поставить этого парня в любую другую пятерку, то он сделает лучше каждого из пяти игроков», – сказал Брэндон Хэйгл .

