Эберт покинет ЦСКА. Защитник набрал 5 очков в 15 матчах сезона с учетом плей-офф («СЭ»)

Ник Эберт уйдет из ЦСКА.

31-летний защитник Ник Эберт покинет ЦСКА , сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт хоккеиста и клуба рассчитан до 31 мая.

Эберт присоединился к ЦСКА по ходу этого сезона.

Он провел 6 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка при полезности «плюс 4». В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 2 (1+1) балла при полезности «минус 2» в 9 играх.