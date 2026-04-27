Эберт покинет ЦСКА. Защитник набрал 5 очков в 15 матчах сезона с учетом плей-офф («СЭ»)
31-летний защитник Ник Эберт покинет ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт хоккеиста и клуба рассчитан до 31 мая.
Эберт присоединился к ЦСКА по ходу этого сезона.
Он провел 6 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка при полезности «плюс 4». В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 2 (1+1) балла при полезности «минус 2» в 9 играх.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22431 голос
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как минимум был лучший среди всех легионеров. Если это связано с местом для легов то непонятное решение.
Жаль! Был неплох!
Абсолютно всех легов можно смело отпускать
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем