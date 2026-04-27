  Кноблаух о голе «Анахайма»: «В прошлых матчах шайбы залетали в ворота, но судьи не могли это доказать, не засчитывали. Думал, что так и будет в этот раз. Арбитры решили иначе»
15

Кноблаух о голе «Анахайма»: «В прошлых матчах шайбы залетали в ворота, но судьи не могли это доказать, не засчитывали. Думал, что так и будет в этот раз. Арбитры решили иначе»

Крис Кноблаух высказался о голе «Анахайма».

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух высказался касательно победного гола «Анахайма» в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

«Дакс» обыграли «Ойлерс» со счетом 4:3 и ведут 3-1 в серии первого раунда плей-офф.

Калифорнийцы победили благодаря голу Райана Пелинга в овертайме, бросившего с острого угла. Арбитры засчитали шайбу, посчитав, что шайба пересекла линию ворот Тристана Джерри.

«Думал, что нам это сойдет с рук. В прошлых матчах я видел, как, по моему мнению, шайбы залетали в ворота, но судьи не могли это доказать, и гол не засчитывали.

Поэтому я думал, что именно так и будет в этот раз. Но судьи решили иначе», – сказал Крис Кноблаух.

Уитни о голе «Анахайма» в овертайме: «Худшее решение, которое я когда либо видел в истории НХЛ. Трэш»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Если внимательно посмотреть сверху, то видно, что шайба практически полностью пересекает линию ещё до того, как лезвие конька перекрывает обзор. Потом она ещё движется. Это чистый гол, и было бы абсолютно тупо его отменить. А нефти надо ещё десять лет нагретых первых лотерейных пиков, наверное, чтобы на них найти защитников вместо Медсестры и вратаря.
Если внимательно посмотреть сверху, то видно, что шайба практически полностью пересекает линию ещё до того, как лезвие конька перекрывает обзор. Потом она ещё движется. Это чистый гол, и было бы абсолютно тупо его отменить. А нефти надо ещё десять лет нагретых первых лотерейных пиков, наверное, чтобы на них найти защитников вместо Медсестры и вратаря.
Ну видать у Кноублуха двойка по геометрии, либо он просто косит под дурачка:)) А если серьезно, то все он прекрасно понимает и странно было, если бы он говорил, что-то другое. Любой бы тренер защищал свою команду до конца.
Если внимательно посмотреть сверху, то видно, что шайба практически полностью пересекает линию ещё до того, как лезвие конька перекрывает обзор. Потом она ещё движется. Это чистый гол, и было бы абсолютно тупо его отменить. А нефти надо ещё десять лет нагретых первых лотерейных пиков, наверное, чтобы на них найти защитников вместо Медсестры и вратаря.
Так у них был нужный пик, но они прошли мимо Вальстедта
По геометрии шайбы тут понятно, что это гол. И пенять на то, что этого полностью не видно из-за конька Джарри- не соответствует здравому смыслу.
По геометрии шайбы тут понятно, что это гол. И пенять на то, что этого полностью не видно из-за конька Джарри- не соответствует здравому смыслу.
А геометрия шайбы как изменилась? Вроде и до игры и после была цилиндром.
Геометрия - наука точная.
Но вообще всегда было - не уверен, не засчитывай.
всегда легко найти оправдание в судьях)
Ноблок, до тебя дошло уже, что тройка Савой-МакДи-Хайман не работает от слова совсем, хотя это было очевидно с первой игры? Ты же сам выпустил Коннора с Леоном в третьем периоде во второй игре, когда нужно было вытаскивать игру с 2-4?!!! И как только сравняли - опять вернулся к первоначальным звеньям, и сразу слили. У тебя осталось три последних шанса, давай выпускай " Big guns" ,как говорят у них, вместе, других вариантов у тебя нет. Летс го Ойлерз.
Ноблок, до тебя дошло уже, что тройка Савой-МакДи-Хайман не работает от слова совсем, хотя это было очевидно с первой игры? Ты же сам выпустил Коннора с Леоном в третьем периоде во второй игре, когда нужно было вытаскивать игру с 2-4?!!! И как только сравняли - опять вернулся к первоначальным звеньям, и сразу слили. У тебя осталось три последних шанса, давай выпускай " Big guns" ,как говорят у них, вместе, других вариантов у тебя нет. Летс го Ойлерз.
Хайман днарь.. Хопкинс не лучше..😬
По моему в этом сезоне был гол когда сверху шайба пересекла линию но стоя рядом судьи гол не защитали т.к линия нарисована под льдом и на площадке видно что цепляет ее краем
Тренер «Эдмонтона» о Джерри в 4-м матче серии с «Анахаймом»: «Он сыграл надежно, сделал несколько важных сэйвов. При 2 их голах были неудачные отскоки»
27 апреля, 07:58
Макдэвид про 1-3 в серии с «Анахаймом»: «Эдмонтон» в яме, это бесспорно. Надо найти способ выиграть дома. Сегодня мы хорошо поработали, но не довели дело до конца»
27 апреля, 07:45
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
14 минут назадLive
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Якупов о 2:0 с «Локомотивом»: «Сыграли дисциплинированно. Определенная хитрость играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас»
вчера, 19:15
Гаврилов о «Везине»: «Россиян поздравляю, это показатель их работы, они провели очень приличный сезон. Не очень понятно, почему Сваймен попал третьим. Я бы взял Уэджвуда»
вчера, 18:53
