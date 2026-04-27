Кноблаух о голе «Анахайма»: «В прошлых матчах шайбы залетали в ворота, но судьи не могли это доказать, не засчитывали. Думал, что так и будет в этот раз. Арбитры решили иначе»

Крис Кноблаух высказался о голе «Анахайма».

Главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух высказался касательно победного гола «Анахайма» в четвертом матче серии Кубка Стэнли.

«Дакс» обыграли «Ойлерс» со счетом 4:3 и ведут 3-1 в серии первого раунда плей-офф.

Калифорнийцы победили благодаря голу Райана Пелинга в овертайме, бросившего с острого угла. Арбитры засчитали шайбу, посчитав, что шайба пересекла линию ворот Тристана Джерри.

«Думал, что нам это сойдет с рук. В прошлых матчах я видел, как, по моему мнению, шайбы залетали в ворота, но судьи не могли это доказать, и гол не засчитывали.

Поэтому я думал, что именно так и будет в этот раз. Но судьи решили иначе», – сказал Крис Кноблаух.

Уитни о голе «Анахайма» в овертайме: «Худшее решение, которое я когда либо видел в истории НХЛ. Трэш»