Кноблаух о голе «Анахайма»: «В прошлых матчах шайбы залетали в ворота, но судьи не могли это доказать, не засчитывали. Думал, что так и будет в этот раз. Арбитры решили иначе»
Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух высказался касательно победного гола «Анахайма» в четвертом матче серии Кубка Стэнли.
«Дакс» обыграли «Ойлерс» со счетом 4:3 и ведут 3-1 в серии первого раунда плей-офф.
Калифорнийцы победили благодаря голу Райана Пелинга в овертайме, бросившего с острого угла. Арбитры засчитали шайбу, посчитав, что шайба пересекла линию ворот Тристана Джерри.
«Думал, что нам это сойдет с рук. В прошлых матчах я видел, как, по моему мнению, шайбы залетали в ворота, но судьи не могли это доказать, и гол не засчитывали.
Поэтому я думал, что именно так и будет в этот раз. Но судьи решили иначе», – сказал Крис Кноблаух.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Геометрия - наука точная.
Но вообще всегда было - не уверен, не засчитывай.