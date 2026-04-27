Данис Зарипов: «Наблюдаем у «Ак Барса» что-то от чемпионской команды в 2018 году. Виден характер у команды, Гатиятулин долго шел к таким результатам»

Данис Зарипов: у «Ак Барса» есть что-то от нашей чемпионской команды в 2018 году.

Бывший нападающий «Ак Барса » Данис Зарипов прокомментировал выступление команды в розыгрыше Кубка Гагарина.

На данный момент команда тренера Анвара Гатиятулина ведет 1-0 в полуфинальной серии с «Металлургом».

– Вы согласны с тем, что трофеи не выигрываются без фарта?

– Да, совершенно верно.

Мне кажется, мы сейчас наблюдаем у «Ак Барса» что-то от нашей чемпионской команды в 2018 году. Я не могу сейчас ничего утверждать, но характер у этой команды виден.

– Что-то похожее видите в нынешнем «Ак Барсе»?

– Если честно, по регулярному чемпионату у меня появились большие сомнения. Была сильная «болтанка», когда после забитой шайбы команда могла сразу пропустить два-три гола.

Но в плей-офф команда преобразилась, значительно улучшилась игра каждого хоккеиста. Начиная от обороны, и заканчивая атакой.

Здесь уже видно, что играет вся команда, которая заслуженно побеждает.

– На ваш взгляд, за счет чего команда преобразилась?

– Очень сильно помогли победы в овертаймах в серии с «Трактором». В такой момент и строится коллектив. Все идет именно от таких побед.

Очень рад за Анвара Рафаиловича (Гатиятулина – Спортс’‘). Он долго шел к таким результатам. Сейчас он уже обретает дополнительную уверенность.

И как бы первый сезон не заладился, он сейчас здорово себя проявляет, – сказал Данис Зарипов .