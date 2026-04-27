  • «Матч ТВ» утверждает, что 29 клубов НХЛ интересуются Пинчуком: «Три команды не имеют скаутов в России и Беларуси. Многие ждут, что Виталий способен стать звездой в лиге»
29 клубов НХЛ претендуют на Виталия Пинчука.

Хоккеист ранее попрощался с минским «Динамо».

«На Пинчука сейчас претендуют 29 клубов НХЛ. Три клуба, которые не проявили интерес к Пинчуку, не имеют скаутов в России и Беларуси.

Он в разной степени интересен всем, потому что никем не драфтован, и приедет в Северную Америку на дешевый контракт новичка. Виталий уже узнал все свои варианты и сейчас находится в процессе выбора команды.

Что интересно, в сезоне‑2019/20 Пинчук играл в канадской юниорской лиге ОХЛ за «Кингстон», набрав 34 (13+21) очка в 54 матчах.

В этой же команде выступал Шейн Райт, которого видели первым номером того драфта, но в итоге он неожиданно ушел в «Сиэтл» под четвертым номером. Первым в «Монреаль» ушел Юрай Слафковски, вторым «Нью‑Джерси» забрал Шимона Немеца, третьим «Аризона» взяла Логана Кули…

Пинчук был пятым бомбардиром клуба, но его на том драфте не взял никто. Хотя скауты всех 32 клубов НХЛ видели Виталия на льду. Потому что все до единого следили за Райтом. И что же?

Теперь Шейн стал середнячком, а за Пинчуком выстроилась очередь из всех клубов НХЛ. Хотя пять лет назад его могли взять даже под номером 225 в седьмом раунде.

Вот так Пинчук развился в минском «Динамо». Многие ждут, что он способен стать звездой НХЛ, – сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к хоккеисту.

К братьям Протасам в Вашингтон. Будет первая белорусская тройка)
Еще и три фамилии на П.
Отличная тема для маркетинга.
Один из самых неплохих вариантов. Может многое получиться у них, играя в одной тройке. Ещё и ребята не маленькие.
Ну здесь похоже на правду учитывая что это центр в хорошем возрасте.
Абсолютно не удивлен.
