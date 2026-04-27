Свитер Гретцки с последней игры за «Эдмонтон» продали за рекордные 2,8 млн долларов
Игровой свитер Уэйна Гретцки, в котором он провел последний матч за «Эдмонтон», продан на аукционе Goldin Auctions за рекордные 2,8 миллиона долларов.
В этой джерси с номером 99-м игровым номером Гретцки выиграл четвертый чемпионский титул с «Ойлерс» в четвертом матче финала Кубка Стэнли 1988 года.
Предыдущий рекорд составлял 1,4 миллиона и был установлен в июне 2022 года. Тогда на аукционе Grey Flannel за эту сумму была продана та же самая майка Гретцки.
В описании лота на аукционе Goldin Auctions говорится, что компания MeiGray (по аутентификации игровых джерси – Спортс’‘) «безоговорочно подтвердила», что Гретцки надевал эту майку в пяти матчах, в том числе в первой и четвертой играх финала Кубка Стэнли 1988 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
По неофициальным источникам покупателя зовут Коннор М...
Скорее Александр О… Он же там коллекционирует всякое))
Вот это раритет кто-то отхватил!!! По - хорошему завидую!!!!
