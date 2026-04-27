Плющев о «Металлурге»: «Насторожили комментарии Разина. Косноязычный поток сознания, за которым была спрятана внутренняя неуверенность. И непонимание того, что происходит»

Владимир Плющев оценил ход серии между «Металлургом» и «Ак Барсом».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ходе полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».

В первом матче казанцы победили со счетом 5:2.

– Почему были уверены в успехе «Ак Барса»?

– Прежде всего скажу, что «Ак Барс» в большом долгу перед болельщиками.

У команды все последние годы отличный состав, в Татарстане ей создан максимально благоприятный режим – но каждый год почему-то шел провал. С оглушительными поражениями в родных стенах.

Мне показалось, что «Ак Барс» наконец-то понял, что дальше отступать некуда, будет разгон. И нынешний плей-офф вселяет в Казань надежду.

– За счет чего «Ак Барс» уверенно переиграл «Металлург»?

– Казань предложила сопернику плотный, атлетичный хоккей, тот его не выдержал.

Хотя команда у «Металлурга» очень быстрая и техничная, три-четыре равных звена – и она способна навязывать сопернику свой хоккей.

– Что посоветуете «Металлургу»?

– У «Металлурга» есть козыри, на скорости и движении команда совсем не случайно уверенно выиграла регулярный чемпионат. Но сейчас нужна правильная тренерская работа в плане тактики и подстройки под соперника.

Знаете, меня насторожили комментарии главного тренера «Металлурга» после первого поражения от Казани. Состоялся косноязычный поток сознания, за которым, как мне показалось, была спрятана внутренняя неуверенность. И непонимание того, что происходит.

Впрочем, хотелось бы ошибиться с такими опасениями. При всем уважении к «Ак Барсу» у «Металлурга» есть ресурсы, чтобы изменить ход этой серии, – сказал Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
Ларин и Плющев не стоят и волоса с лысой головы Разина
Не читайте Плющева. В любое время суток.
Переобувается на ходу,именно этот Плющев вообще в Казань не верил что перед плей-офф,что перед серией с Минском.
Ну чего ещё от него ожидать 😂
