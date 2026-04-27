Самсонов о сезоне в «Сочи»: «У меня к себе минимум вопросов, все хорошо. Если взглянуть на статистику – никаких проблем»

Илья Самсонов об игре за Сочи: у меня к себе минимум вопросов.

Вратарь сыграл 14 матчей за южан в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 3,27 шайбы и отражая 90,3% бросков.

– Не все получилось у вас в «Сочи». Для себя уже провели определенный анализ, что пошло не так? Причины больше ментальные или физические были?

– Не знаю, у меня все хорошо.

Если взглянуть на статистику, то пока я играл, даже после перерыва в полгода, никаких проблем. Все в порядке было, я считаю, что к себе у меня точно не должно быть вопросов.

В плане самоотдачи, результата – выходил, отдавался полностью в матчах, в играх. Поэтому у меня к себе вопросов минимум.

– У вас по контракту еще год в «Сочи». Все по плану, остаетесь в команде?

– Там есть немного подводных камней, пока что не могу о них говорить. Не для прессы.

– Лично у вас есть желание остаться в клубе? Или хотите побороться за Кубок Гагарина в другом месте?

– Есть определенные трудности, не могу вдаваться в подробности, не буду сейчас о них говорить, – заявил Илья Самсонов .