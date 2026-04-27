Пономарев о 2-м матче с «Локомотивом»: «Визитная карточка советского и российского хоккея и должна выглядеть примерно так. Трэш-ток – часть игры, но нельзя разбрасываться словами»

Василий Пономарев высказался о стычках в матче «Локомотива» и «Авангарда».

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев поделился мыслями о победе во втором матче полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива » (3:1, 2-0).

– Невероятно боевой матч получился в плане драк и потасовок. У вас в карьере такое впервые?

– Замечательный матч.

Мне кажется, что визитная карточка нашего – советского и российского – хоккея и должна выглядеть примерно так. Мы должны наблюдать такие матчи. Скажу, что и игрокам приятно принимать в них участие.

Да это тяжело и травмоопасно, но когда, если не сейчас получать колоссальное удовольствие от таких матчей. Благодарю судьбу, что я здесь нахожусь и просто получаю удовольствие и выкладываюсь на максимум.

– Что скажете о провокациях? Кажется, в этом матче их было даже слишком много.

– Я выхожу играть в хоккей. «Залезать под кожу» – тоже часть игры. Просто так нельзя разбрасываться словами налево и направо. Трэш-ток – это часть игры, часть азарта.

Если бы мы не были простыми ребятами (хоть это, может быть, и резко сказано) и не было такого азарта, мы бы не увидели такого накала страстей. А так каждый выходит, выкладывается на максимум и хочет выиграть.

– Хотите сказать, что грань дозволенного ни одна из команд не перешла, ни один хоккеист не позволил себе лишнего?

– Если эту грань дозволенного не переходить, то, кажется, все не будут получать удовольствие. Всегда надо ее переходить, – сказал Василий Пономарев .

