Уитни о голе «Анахайма» в овертайме: «Худшее решение, которое я когда-либо видел. Трэш»
Райан Уитни остался недоволен ситуацией с голом «Анахайма».
Бывший защитник «Эдмонтона» Райан Уитни выразил непонимание в связи с голом «Анахайма» в матче Кубка Стэнли.
«Дакс» обыграли «Ойлерс» со счетом 4:3 и ведут 3-1 в серии первого раунда плей-офф.
Калифорнийцы победили благодаря голу Райана Пелинга в овертайме, бросившего с острого угла. Арбитры засчитали шайбу, посчитав, что шайба пересекла линию ворот Тристана Джерри.
«Худшее решение, которое я когда-либо видел. В истории НХЛ. Трэш», – написал экс-игрок.
«То, что гол засчитали прямо с игры, – это смешно. Никто ничего не мог разглядеть. Это какой-то прикол», – добавил Райан Уитни.
Фото: x.com/reporterchris
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Райана Уитни
Но гол чистый, тут не надо иметь пятёрку по начертательной геометрии и пространственное мышление на уровне "ультра", чтоб это понять.
Здесь всё однозначно: шайбу видно и она за ленточкой. Good goal.
В КХЛ Анисимов разъяснял в "Судейской", что если невозможно увидеть, что шайба полностью пересекла линию ворот - не засчитывается.
Какие правила в НХЛ - не знаю
Больше вопрос волнует как она в очередной раз через вратаря просочилась, который сидел. Видимо в воротах буквально дыра.
По решению из видео-комнаты, думаю, просто нарисовали окружность вокруг шайбы, провели чёткую линию вдоль внутренней границы линии ворот и совместили. Получилось, что гол.
Зачем что-то нагнетать в комментах - совершенно не понимаю.
Что мешает сделать аналогичное в хоккее?
Неужели добавление небольшого датчика невозможно в шайбу?