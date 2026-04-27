  • Уитни о голе «Анахайма» в овертайме: «Худшее решение, которое я когда-либо видел. Трэш»
Уитни о голе «Анахайма» в овертайме: «Худшее решение, которое я когда-либо видел. Трэш»

Райан Уитни остался недоволен ситуацией с голом «Анахайма».

Бывший защитник «Эдмонтона» Райан Уитни выразил непонимание в связи с голом «Анахайма» в матче Кубка Стэнли.

«Дакс» обыграли «Ойлерс» со счетом 4:3 и ведут 3-1 в серии первого раунда плей-офф.

Калифорнийцы победили благодаря голу Райана Пелинга в овертайме, бросившего с острого угла. Арбитры засчитали шайбу, посчитав, что шайба пересекла линию ворот Тристана Джерри.

«Худшее решение, которое я когда-либо видел. В истории НХЛ. Трэш», – написал экс-игрок.

«То, что гол засчитали прямо с игры, – это смешно. Никто ничего не мог разглядеть. Это какой-то прикол», – добавил Райан Уитни.

Фото: x.com/reporterchris

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Райана Уитни
40 комментариев
Чистый гол, просто старина Уитни защищает бывший родной клуб
Чистый гол, просто старина Уитни защищает бывший родной клуб
Он за оба играл так то)
Он за оба играл так то)
Плюс тебе!
Было бы хуже такое в ОТ 7 матча финала.
Но гол чистый, тут не надо иметь пятёрку по начертательной геометрии и пространственное мышление на уровне "ультра", чтоб это понять.
А что это, если не гол? По пропорциям же видно, что окружность целиком за линией. Иначе игроки могут вообще полностью заваливаться с шайбой в ворота спокойно, лишь бы не было видно её к моменту пересечения что ли?
А что это, если не гол? По пропорциям же видно, что окружность целиком за линией. Иначе игроки могут вообще полностью заваливаться с шайбой в ворота спокойно, лишь бы не было видно её к моменту пересечения что ли?
По поводу "заваливаться в ворота полностью" - был как раз такой случай у Василевского. Судя по последнему моменту, когда шайбу было видно и по положению тела Василевского было совершенно понятно, что шайба пересекла линию. Но, её именно что не было видно (была под Василевским), а Андрей тоже молодец, не стал сразу подниматься, а бочком "выскользил" из ворот, и когда поднялся - шайба уже не в воротах. Смеялись кажется даже игроки забившей команды, комментаторы откровенно "ржали", но по букве закона - шайбу не было видно, значит не гол.

Здесь всё однозначно: шайбу видно и она за ленточкой. Good goal.
А что это, если не гол? По пропорциям же видно, что окружность целиком за линией. Иначе игроки могут вообще полностью заваливаться с шайбой в ворота спокойно, лишь бы не было видно её к моменту пересечения что ли?
Так же и Проворов в своё время накрыл шайбу в воротах и выбросил. Она там была, но этого не было точно видно, прямо как здесь - не засчитали.
Кто что думает?
В КХЛ Анисимов разъяснял в "Судейской", что если невозможно увидеть, что шайба полностью пересекла линию ворот - не засчитывается.
Какие правила в НХЛ - не знаю
Кто что думает? В КХЛ Анисимов разъяснял в "Судейской", что если невозможно увидеть, что шайба полностью пересекла линию ворот - не засчитывается. Какие правила в НХЛ - не знаю
За Эдмонтон в серии, но тут то видно, что пересекла. С запасом. Это не буквоедство, а просто нормальный взгляд.
Больше вопрос волнует как она в очередной раз через вратаря просочилась, который сидел. Видимо в воротах буквально дыра.
За Эдмонтон в серии, но тут то видно, что пересекла. С запасом. Это не буквоедство, а просто нормальный взгляд. Больше вопрос волнует как она в очередной раз через вратаря просочилась, который сидел. Видимо в воротах буквально дыра.
Надо топить за великого Q и против лысого шарлатана:) Который Вирцу 6 лет по ушам ездил.
В этой истории интересно другое. Сразу после свистка арбитр развёл руки в стороны - гола нет. После короткого совещания они решили смотреть повторы, и, когда арбитр объявлял об этом, он сказал good goal и показал на центр. Уже потом был долгий просмотр и решение засчитать. То есть, ещё до всех просмотров "нет гола" превратилось в "есть гол".

По решению из видео-комнаты, думаю, просто нарисовали окружность вокруг шайбы, провели чёткую линию вдоль внутренней границы линии ворот и совместили. Получилось, что гол.
факт есть, гол был. на просмотре повтора отлично все видно
Явно полностью пересекла) Даже с запасом
Трэш у Вас в воротах стоит,причем уже который год
Трэш у Вас в воротах стоит,причем уже который год
"у Вас" - это у кого?
На фото / видео совершенно понятно, что шайба переспела линию ворот. Причём, понятно именно потому, насколько её видно. Да, бывают ситуации, когда всем понятно, что шайба "за ленточкой", но её не видно (был такой забавный случай у Василевского), но тут, повторюсь, - всё очевидно.
Зачем что-то нагнетать в комментах - совершенно не понимаю.
В футболе же введена система взятия ворота уже очень давно.

Что мешает сделать аналогичное в хоккее?
Неужели добавление небольшого датчика невозможно в шайбу?
В футболе же введена система взятия ворота уже очень давно. Что мешает сделать аналогичное в хоккее? Неужели добавление небольшого датчика невозможно в шайбу?
мяч круглый во все стороны, а шайба нет
