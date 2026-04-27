Уитни о голе «Анахайма» в овертайме: «Худшее решение, которое я когда-либо видел. Трэш»

Райан Уитни остался недоволен ситуацией с голом «Анахайма».

Бывший защитник «Эдмонтона » Райан Уитни выразил непонимание в связи с голом «Анахайма » в матче Кубка Стэнли.

«Дакс» обыграли «Ойлерс» со счетом 4:3 и ведут 3-1 в серии первого раунда плей-офф.

Калифорнийцы победили благодаря голу Райана Пелинга в овертайме, бросившего с острого угла. Арбитры засчитали шайбу, посчитав, что шайба пересекла линию ворот Тристана Джерри.

«Худшее решение, которое я когда-либо видел. В истории НХЛ . Трэш», – написал экс-игрок.

«То, что гол засчитали прямо с игры, – это смешно. Никто ничего не мог разглядеть. Это какой-то прикол», – добавил Райан Уитни .

