Пинчук попрощался с минским «Динамо»: «Важный этап в жизни – я вырос как игрок и человек. Особая благодарность Баскову – именно вы когда-то обратили на меня внимание»

Виталий Пинчук сообщил об уходе из минского «Динамо».

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук попрощался с клубом на фоне истекающего 31 мая контракта.

Ранее стало известно об интересе команд НХЛ к белорусскому хоккеисту.

«Шесть лет в «Динамо » Минск стали для меня большим и важным этапом в жизни. Здесь я вырос как игрок и как человек, и это время останется со мной навсегда.

Хочу искренне поблагодарить наших болельщиков. Ваша поддержка ощущалась в каждом матче, в каждом эпизоде. Вы всегда были рядом, верили в нас и давали ту энергию, которая помогала идти дальше.

Отдельные слова благодарности руководству клуба. За эти годы вы создали профессиональную, сильную организацию, в которой есть все для развития и роста игроков. Это высокий уровень, который чувствуется во всем.

Особая благодарность Дмитрию Юрьевичу Баскову. Вы сыграли ключевую роль в моей карьере. Именно вы когда-то обратили на меня внимание, поверили в меня и дали возможность проявить себя на этом уровне. На протяжении всех этих лет я чувствовал ваше доверие, поддержку и отношение. Это не остается незамеченным и по-настоящему ценится. Спасибо за шанс, за веру и за все, что вы сделали для меня как для игрока и человека.

Спасибо всем ребятам, тренерам, с кем довелось делить раздевалку и выходить на лед. Было честью быть частью этой команды. Уважение каждому.

Минск для меня навсегда останется особенным местом», – написал Виталий Пинчук .