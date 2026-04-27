«Автомобилист» подпишет форварда «Динамо» Слепышева («Чемпионат»)

31-летний нападающий Антон Слепышев продолжит карьеру в «Автомобилисте ».

Об этом сообщает «Чемпионат».

В нынешнем сезоне форвард выступал за «Динамо » и набрал 27 (9+18) очков при полезности «минус 3» в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф он не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» в 4 играх.

Екатеринбургский клуб ранее возглавил экс-тренер бело-голубых Алексей Кудашов.