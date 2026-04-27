«Автомобилист» подпишет форварда «Динамо» Слепышева («Чемпионат»)
31-летний нападающий Антон Слепышев продолжит карьеру в «Автомобилисте».
В нынешнем сезоне форвард выступал за «Динамо» и набрал 27 (9+18) очков при полезности «минус 3» в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» в 4 играх.
Екатеринбургский клуб ранее возглавил экс-тренер бело-голубых Алексей Кудашов.
пошло омоложение
ты чем опять недовольна?
а ты?
Игрок слабый, ставили и в первое и во второе звено, толку мало. В третье или четвёртое звено,надо подключать молодых.
Оставим эти задачи Алексею Кудашову.
Но,но. Два года в Динамо что-то не получилось, так ещё товарища Мамина из центрального клуба армии прикупили, такого же никакущего. Куда жалче было прощаться с Рашевским, Джиошвили, Менелом. Этих коней забирайте, Мамина тоже прикупите. Удачи, без обид.
Кудашов своих подтягивает.
Авто подписывает очередного шабашника, рай для таких игроков, задач особых нет, платят вовремя
Освоение бюджета гарантировано,вне всяких сомнений,с вылетом во втором раунде,если повезет пройти первый раунд.
Ребята, Слепышев уже как три года не играет на том уровне чем раньше. В Динамо, перезапустить от последнего слабого сезона в ЦСКА не получилось. Кудашев это уровень тренировать Слепышевых. Ваш Коля хоть радоваться умел победам. Никогда не забуду песню в раздевалке певицы Натали: "Николай, Николай..." Сейчас к вам такая унылость переходит. Кудашев с победой будет поздравлять команду как на похоронах!
друг, наслаждайся тамбиевым и не отсвечивай
Посмотрим на Автомобилист и Динамо в следующем году, кто пройдет в плейофф дальше, как порадует болельщиков в регулярнее, как сыграют игроки, которых вы тут знаете. Прекрасно помню Ваш комментарий на отставку Кудашова как заиграет Динамо при Козлове.
Стата слабая, в низшие звеньях если только
Хороший игрок под 3-4 звено, журналист Власов о нем отзывается, как о проводнике идей Кудашова, плюс характер отличный, способен создать хорошую атмосферу в раздевалке. Если придет на туже зп, что и в Динамо, вообще подарок
да и играл достойно, не боялся инициативу взять на себя.
Он 0.
Зачем этот мусор Кудашову?!!!
Свой мусор собирает
за лояльность
Ну, удачи авто:) болельщики Динамо
