Мичков может пропустить 5-й матч с «Питтсбургом», оставшись в запасе по решению Токкета. У форварда «Филадельфии» 0 очков в 4 играх серии

Матвей Мичков может пропустить пятый матч против «Питтсбурга».

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков может не сыграть в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга ».

21-летний форвард, скорее всего, останется в запасе по решению главного тренера Рика Токкета .

На вчерашней тренировке Матвей не вошел в состав четырех звеньев команды и катался в пятой тройке вместе с Гарреттом Уилсоном и Карлом Грундстремом .

В четырех матчах серии Мичков не набрал ни одного очка при полезности «минус 1» и 6 минутах штрафа, заработанных в третьей игре.

На данный момент «Флайерс» обыгрывают «Пинвингс» со счетом 3-1 в серии.