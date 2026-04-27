  • Мичков может пропустить 5-й матч с «Питтсбургом», оставшись в запасе по решению Токкета. У форварда «Филадельфии» 0 очков в 4 играх серии
Матвей Мичков может пропустить пятый матч против «Питтсбурга».

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков может не сыграть в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга».

21-летний форвард, скорее всего, останется в запасе по решению главного тренера Рика Токкета.

На вчерашней тренировке Матвей не вошел в состав четырех звеньев команды и катался в пятой тройке вместе с Гарреттом Уилсоном и Карлом Грундстремом.

В четырех матчах серии Мичков не набрал ни одного очка при полезности «минус 1» и 6 минутах штрафа, заработанных в третьей игре.

На данный момент «Флайерс» обыгрывают «Пинвингс» со счетом 3-1 в серии.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
К сожалению, ожидаемо. Я все 4 игры смотрел, Матвей абсолютно не запомнился ни в одной игре. Даже в большинстве остроты не создает, в равных составах его будто нет.
Ответ Ilya Volkov
Комментарий скрыт
Ответ kvint(ksk)
Комментарий скрыт
На его позиции (справа) в 1м звене играет Типпетт, во 2м звене - Мартон. Кого из них ты предлагаешь подвинуть в 3е звено, чтобы нулевой Матвей играл больше?
Рик и Мотя, 1 сезон :)
Нхловские болельщики спортса они такие. Сначала с пеной у рта кричат, что надо валить из КХЛ, а после того, как у игрока что то не получается, с той же пеной у рта, что он лузер, не умеет играть и вообще лентяй.
По большому счету Мичкову надо уходить из Филадельфии, пока у него ещё есть перспективы в лиге. Мичков, играя в третьем звене, всего на 15 очков меньше лидеров набрал в регулярке. Здесь, в плей-офф, он получает ещё меньше минут. Не забивает в большинстве? Он сидит на лавке по половине периода. А потом типа сразу должен выйти и зарешать в большинстве? Это шутка что ли такая?
Из парня ростом 1,78 и 80 кг делают чеккера с задачей биться-бороться.
Мне просто интересно, тренер хочет заставить Мичкова самого попросить обмен или хочет добиться чтобы его пополам сломали чекеры из другой команды? Просто в чём ещё может быть смысл от такого использования Мичкова в течение сезона?
Ну не нужен Мичков в первых звеньях, тогда посадите на лавку до конца сезона, и вызовите чекера, а после сезона обменяйте на какого нибудь амбала.
Ответ T. H.
Забей, тут больше половины комментаторов на политике помешаны. Смотрят сначала на паспорт, потом на статистику (игры не смотрят вообще 😁).
Тут даже если написать, что шайба черная, найдутся те, кто будет кричать, что ты расист 🤦‍♂️.
Ответ T. H.
Мичков оказался в 3м звене примерно за 20 игр до начала ПО. Т.е. около 60 игр он провел в топ 6, даже несмотря на то, что приехал с проваленной предсезонкой, и скрытой от тренерского штаба травмой. Вы сколько игр Филадельфии посмотрели в этом сезоне? Не хайлайтов, и именно игр? Матвей весь сезон еле вывозит играть даже по 14-15 минут, а юзеры спортса требуют от Токкета 20 минут (спойлер, в Филадельфии 20 минут никто не играет, Конекны едва 19 минут наскребает). В ПО игра более плотная, понятно что Матвей стал получать меньше времени, так как в обороне он отрабатывает очень тяжело.
Справедливости ради, нужно отметить, что Фила во многом благодаря огненной игре Матвея в концовке регулярки попала таки в ПО. Но, в играх на вылет Мич действительно слаб. Отдохнёт 1-2 игры, потом будет свежее и пользу принесёт, уверена.
Ответ Крис Тюша
Очки набирал, но никакой огненной игры не показывал.
Ответ Крис Тюша
Да он играл по 8-9 минут с Питсбургом, что тут можно показать..
надеемся что свой последний матч в филах он уже сыграл) далее ждём обмен, хорошо проведённое межсезонье и отличный 3 сезон в новой команде!)
Теперь точно 3-2 в серии будет
Летом нужно просить обмен, в этой команде будущего нет и не будет. Пример Чинахова и его взлета сейчас в Питсбурге. Спрос на Матвея был и будет в НХЛ. Сменить агента , команду и сделать мощный буст в карьере в новом сезоне
Ответ Alex I
Что за бред? Опять кругом враги? Как же вы достали уже "буржуеборцы"...Просто надо работать и тренироваться,а не Арабским Эмиратам разезжать и по ночным ресторанам
Ответ Alex I
да, тоже мне так видится.
Всё ещё плохой Торторелла зажимает молодую звезду, да?
Ответ Vir_Cotto
Комментарий скрыт
Ответ Vir_Cotto
Токеторелла теперь
Летом пора уходить не его это команда и система
Ответ August_1116468707
не его эта лига в целом
