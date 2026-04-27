Мичков может пропустить 5-й матч с «Питтсбургом», оставшись в запасе по решению Токкета. У форварда «Филадельфии» 0 очков в 4 играх серии
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков может не сыграть в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга».
21-летний форвард, скорее всего, останется в запасе по решению главного тренера Рика Токкета.
На вчерашней тренировке Матвей не вошел в состав четырех звеньев команды и катался в пятой тройке вместе с Гарреттом Уилсоном и Карлом Грундстремом.
В четырех матчах серии Мичков не набрал ни одного очка при полезности «минус 1» и 6 минутах штрафа, заработанных в третьей игре.
На данный момент «Флайерс» обыгрывают «Пинвингс» со счетом 3-1 в серии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
По большому счету Мичкову надо уходить из Филадельфии, пока у него ещё есть перспективы в лиге. Мичков, играя в третьем звене, всего на 15 очков меньше лидеров набрал в регулярке. Здесь, в плей-офф, он получает ещё меньше минут. Не забивает в большинстве? Он сидит на лавке по половине периода. А потом типа сразу должен выйти и зарешать в большинстве? Это шутка что ли такая?
Из парня ростом 1,78 и 80 кг делают чеккера с задачей биться-бороться.
Мне просто интересно, тренер хочет заставить Мичкова самого попросить обмен или хочет добиться чтобы его пополам сломали чекеры из другой команды? Просто в чём ещё может быть смысл от такого использования Мичкова в течение сезона?
Ну не нужен Мичков в первых звеньях, тогда посадите на лавку до конца сезона, и вызовите чекера, а после сезона обменяйте на какого нибудь амбала.
Тут даже если написать, что шайба черная, найдутся те, кто будет кричать, что ты расист 🤦♂️.