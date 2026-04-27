  • Тренер «Эдмонтона» о Джерри в 4-м матче серии с «Анахаймом»: «Он сыграл надежно, сделал несколько важных сэйвов. При 2 их голах были неудачные отскоки»
Тренер «Эдмонтона» о Джерри в 4-м матче серии с «Анахаймом»: «Он сыграл надежно, сделал несколько важных сэйвов. При 2 их голах были неудачные отскоки»

Тренер «Эдмонтона» похвалил вратаря Тристана Джерри после 4-й игры с «Анахаймом».

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух положительно оценил игру вратаря Тристана Джерри в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (3:4 ОТ, 1-3). 

30-летний канадец сыграл в плей-офф впервые с 2022 года и отбил 34 из 38 бросков. 

«Он в самом деле хорошо сыграл. При двух их голах были неудачные отскоки – один от клюшки нашего защитника, другой от конька. 

Он сделал несколько важных сэйвов, и это именно то, чего мы от него ждали. Надежная игра», – сказал Кноблаух. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Очень неплохо сыграли сегодня оба воротчика
