Макдэвид про 1-3 в серии с «Анахаймом»: «Эдмонтон» в яме, это бесспорно. Надо найти способ выиграть дома. Сегодня мы хорошо поработали, но не довели дело до конца»

Коннор Макдэвид про 1-3 в серии с «Анахаймом»: «Эдмонтон» в яме.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид высказался о поражении в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (3:4 ОТ, 1-3).

«Сегодня мы хорошо поработали, создали неплохие возможности, но не сумели довести дело до конца.

Мы в яме, это бесспорно. Надо найти способ выиграть дома», – сказал Макдэвид, сделавший 2 результативные передачи.

Макдэвид набрал 2+ очка в 50 играх в плей-офф НХЛ из 100 за карьеру. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли такой отметки