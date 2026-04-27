Макдэвид про 1-3 в серии с «Анахаймом»: «Эдмонтон» в яме, это бесспорно. Надо найти способ выиграть дома. Сегодня мы хорошо поработали, но не довели дело до конца»
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о поражении в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:4 ОТ, 1-3).
«Сегодня мы хорошо поработали, создали неплохие возможности, но не сумели довести дело до конца.
Мы в яме, это бесспорно. Надо найти способ выиграть дома», – сказал Макдэвид, сделавший 2 результативные передачи.
Макдэвид набрал 2+ очка в 50 играх в плей-офф НХЛ из 100 за карьеру. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли такой отметки
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А в межсезонье хорошенько подумать еще раз, где слабые места. Пока выглядит, будто выводы из прошлых поражений сделаны неверные.
И как по мне, все еще большая проблема это вратарь. Скиннер был не фонтан, а нынешние воротчики будто и того слабее. На одних ДрайзМаках с Бушаром не уехать.