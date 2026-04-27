  • Макдэвид про 1-3 в серии с «Анахаймом»: «Эдмонтон» в яме, это бесспорно. Надо найти способ выиграть дома. Сегодня мы хорошо поработали, но не довели дело до конца»
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о поражении в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:4 ОТ, 1-3). 

«Сегодня мы хорошо поработали, создали неплохие возможности, но не сумели довести дело до конца. 

Мы в яме, это бесспорно. Надо найти способ выиграть дома», – сказал Макдэвид, сделавший 2 результативные передачи. 

Макдэвид набрал 2+ очка в 50 играх в плей-офф НХЛ из 100 за карьеру. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли такой отметки

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комиссар Жибер: "мы в д*рьме!"
Утки все 4 игры банально сильнее по игре были. Чудо что Нефть ещё не вылетела. Но пока серия не проиграна, шансы всегда есть.
Думается мне, отдохнуть нефтяникам надо. 2 года в финале были, усталость накопилась. А тут молодые и горячие утята.

А в межсезонье хорошенько подумать еще раз, где слабые места. Пока выглядит, будто выводы из прошлых поражений сделаны неверные.

И как по мне, все еще большая проблема это вратарь. Скиннер был не фонтан, а нынешние воротчики будто и того слабее. На одних ДрайзМаках с Бушаром не уехать.
На Бушаре пока выезжают в т.ч. НО есть нюанс, не та команда))
Уехать? На Бушаре?)) куда уехать?
Коннора Макдэвида ждёт чемпионат мира .
Никуда Макдэвид не поедет после повреждения, чтобы травму не усугубить. Тем более, золото ЧМ-2016 в Москве он уже выиграл.
Поэтому таким игрокам, у которых контракт-не проблема, нельзя продляться заранее. Теперь еще 2 сезона сидеть в нефти, а ядро не молодеет, менеджмент умудрился ухудшить проблемную позицию кипера. За МакДи по 12.5 все 31 команда лиги повыгоняли бы даже лидеров.
А если откровенно, надо ли? Команда побитая после двух финалов подряд, весь сезон штормит, лидеры на травмах играют, в составе дыры. Может нафиг этот ПО, отдохнуть и с новыми силами попробовать опять? А то даже если удастся пройти уток, то мамонты или Колорадо камня на камне не оставят.
Материалы по теме
Джерри пропустил 4 шайбы после 38 бросков в 4-м матче серии против «Анахайма». Вратарь «Эдмонтона» сыграл в плей-офф впервые с 2022 года
27 апреля, 06:20
Макдэвид набрал 2+ очка в 50 играх в плей-офф НХЛ из 100 за карьеру. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли такой отметки
27 апреля, 05:58
«Анахайм» повел 3-1 в серии с «Эдмонтоном», выиграв 4-й матч (4:3 ОТ после 0:2 и 2:3). Пелинг забил в овертайме, у Макдэвида 0+2
27 апреля, 04:51
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:07Live
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»
14 минут назад
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
27 минут назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
