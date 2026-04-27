  • Плющев о «Локомотиве»: «Хартли решил проехать сезон на багаже Никитина, но копия всегда хуже оригинала. Год назад большинство работало, сейчас при том же составе – сплошная анархия»
22

Плющев о «Локомотиве»: «Хартли решил проехать сезон на багаже Никитина, но копия всегда хуже оригинала. Год назад большинство работало, сейчас при том же составе – сплошная анархия»

Владимир Плющев о «Локомотиве»: Хартли решил проехать сезон на багаже Никитина.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о неудачном старте «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина с «Авангардом» (0-2). 

– Почему Ярославль стартовал так тяжело?

– Для меня это событие ожидаемое. У «Локомотива» – интересная команда, с длинной лавочкой и высоким потенциалом. Проблема в том, что его тренер Боб Хартли не стал ничего изобретать и решил проехать этот сезон на багаже предшественника Никитина.

Но копия всегда хуже оригинала, это мы видим весь сезон. Плюс Ярославль немного переценил свои силы – быстрые серии со «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» его расслабили. Но Омск – это не Уфа, у которой средний состав и которая к тому же на плей-офф из-за травм потеряла даже последних лидеров.

Один из самых ярких показателей тренерской работы – большинство. Так вот на фоне Омска большинство Ярославля просто пропадает.

– Почему? Ведь качество состава у команд примерно одинаковое…

– Пресса выдала Хартли очень много комплиментов, многие – не по делу. Год назад у «Локомотива» большинство работало, сейчас при том же составе – сплошная анархия, каждый играет, как хочет. Так обратитесь к Никитину и Курьянову – спросите, как у них работало большинство!

Тут вопрос прежде всего к Хартли. В начале сезона он ставит ответственным за большинство Рябыкина, который в первую очередь всегда работал с обороной, и уже осенью его убирают, причем главный тренер не может защитить своего помощника. Странная ситуация.

В Ярославле есть вопросы и по другим тренерским позициям. Когда в клубе-чемпионе в роли переводчика за Хартли весь сезон хвостиком ходит второй тренер Звягин, это многое говорит о профессионализме организации, – сказал Плющев. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22449 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хартли на багаже Никитина, а Буше на чьем? Ведь ни одного положительного отзыва о работе Буше. Какие же Плющев и Кожевников жалкие людишки в отношении иностранных тренеров и хоккеистов. Вроде бы заслуженные люди, а ведут себя отвратительно.
Хартли на багаже Никитина, а Буше на чьем? Ведь ни одного положительного отзыва о работе Буше. Какие же Плющев и Кожевников жалкие людишки в отношении иностранных тренеров и хоккеистов. Вроде бы заслуженные люди, а ведут себя отвратительно.
Два завистливых существа
Два завистливых существа
И ведь если КГ выиграет Локо или Ава, по-любому найдут повод принизить их вклад в победу. Паскудные граждане.
У Локомотива и в том году большинство не работало. Я даже вспомнить не могу когда оно работало. Нечего придумывать дедушке
Ну, во-первых, при любых разговорах надо вспомнить, а сколько раз команда дважды подряд брала КГ. И если это было не так уж и часто, то в целом надо понимать, что это сложная задача просто потому, что состав просто выдыхается. Не надо никаких сложных теорий, если есть причина на поверхности. Во-вторых, у Хартли стиль отличается от Никитина, даже в обороне команда Никитина не выбрасывается на соперника, жмёт к бортам, у Хартли более энергичный хоккей, и нападающие только так выталкиваются на защитников соперника. В-третьих, сама команда более изучена, нравится вам или нет, команда-победитель задает тренд, сильные стороны игроков команды-победителя лучше подсвечиваются и лучше изучаются. Ну и самое главное, почему-то в таких рассуждениях делают вид, что соперника нет, мол, тут от Хартли одного, значит, всё зависит, а он просто, значит, решил не хотеть, такой лежит и думает: «Хотеть не буду». И только это развязывает руки «Авангарду». Соперник не лыком шит, получил по зубам, стал злым, более терпеливым, более голодным, он долго к этому шел, он готов на большие жертвы, нельзя делать вид, что «Авангарда» нет.Шансы, что КГ возьмет меня дважды подряд, даже с Никитным, были не самые большие, это важно помнить.
Ну, во-первых, при любых разговорах надо вспомнить, а сколько раз команда дважды подряд брала КГ. И если это было не так уж и часто, то в целом надо понимать, что это сложная задача просто потому, что состав просто выдыхается. Не надо никаких сложных теорий, если есть причина на поверхности. Во-вторых, у Хартли стиль отличается от Никитина, даже в обороне команда Никитина не выбрасывается на соперника, жмёт к бортам, у Хартли более энергичный хоккей, и нападающие только так выталкиваются на защитников соперника. В-третьих, сама команда более изучена, нравится вам или нет, команда-победитель задает тренд, сильные стороны игроков команды-победителя лучше подсвечиваются и лучше изучаются. Ну и самое главное, почему-то в таких рассуждениях делают вид, что соперника нет, мол, тут от Хартли одного, значит, всё зависит, а он просто, значит, решил не хотеть, такой лежит и думает: «Хотеть не буду». И только это развязывает руки «Авангарду». Соперник не лыком шит, получил по зубам, стал злым, более терпеливым, более голодным, он долго к этому шел, он готов на большие жертвы, нельзя делать вид, что «Авангарда» нет.Шансы, что КГ возьмет меня дважды подряд, даже с Никитным, были не самые большие, это важно помнить.
Три раза команда дважды брала КГ Ак Барс 2009-2010 Динамо 2012-2013 ЦСКА 2022-2023 из 16 разыгранных кубков 6 (больше трети) это дуплеты, это ОЧЕНЬ часто происходит
Ещё сюда можно вспомнить промежуток 2014-2017 когда СКА с Металлургом по 2 кубка выиграли чередуя победы
Три раза команда дважды брала КГ Ак Барс 2009-2010 Динамо 2012-2013 ЦСКА 2022-2023 из 16 разыгранных кубков 6 (больше трети) это дуплеты, это ОЧЕНЬ часто происходит Ещё сюда можно вспомнить промежуток 2014-2017 когда СКА с Металлургом по 2 кубка выиграли чередуя победы
Ну вот видите, не так часто, чаще не брала, вы же согласны... И ноль раз с разным тренером. Вы же согласны, что смены тренеров в этих случаях не было?
И да, я не пытался сказать, что невозможно, если вдруг вы мне решите сообщить об этом, сказал, что крайне сложно, и для этого есть статистика. Причем надо быть честным и статистику брать не только КХЛ, но и суперлиги, никакой разницы нет, то, что милицию переименовали в полицию, ничего не меняет. Просто закрепили по сути главный трофей в виде конкретно кубка без привязки к чемпионству.Вот и вся разница, тот же лимит теже клубы, те же игроки, те же тренеры.
Ну то что Хартли решил проехаться на багаже Никитина -факт. Но это не значит, что он не пытался поменять игру. В начале сезона он как раз пытался, не получилось. Просто этот состав чисто под Никитина.
Ну то что Хартли решил проехаться на багаже Никитина -факт. Но это не значит, что он не пытался поменять игру. В начале сезона он как раз пытался, не получилось. Просто этот состав чисто под Никитина.
Плюсую. Хартли в начале сезона попытался менять игру, Локомотив играл ужасно, но по итогу всё вернул назад, и Локомотив спокойно выиграл конференцию. Скорее всего пришли лидеры, и попросили ничего не ломать. А Хартли всё равно пришел на один сезон, он всё равно бы не успел что то новое построить.
Плюсую. Хартли в начале сезона попытался менять игру, Локомотив играл ужасно, но по итогу всё вернул назад, и Локомотив спокойно выиграл конференцию. Скорее всего пришли лидеры, и попросили ничего не ломать. А Хартли всё равно пришел на один сезон, он всё равно бы не успел что то новое построить.
Не знаю, пришли ли к Хартли лидеры, но поражения точно пришли с попыткой смены стиля в октябре-ноябре.
Плющ не понимает,что Никитин бы точно так же отлетел от Авы. Он в прошлом году с вербами в составе, едва не обыграл Локо 😬
Этому только повод дай, на североамериканца напасть. У Никитина с Курьяновым сейчас тоже не сработало. Локомотив чемпион, как бы ни старался, он уже не так голоден как Авангард, нет куража. А по Авангарду видно, что за победу отдадут все. К тому же 2 года в 7-х матчах от них вылетали.
А можно что-то сделать в настройках, чтобы новости с фамилиями Плющев и Кожевников не появлялись в ленте?
Да твой Никитин отскочил в седьмом матче. А сейчас просто у Буше было не два месяца.
До самого начала сезона, не было тренера у команды. В Августе мы все еще продолжали праздновать победу .В общем предсезонку полностью провалили. Затем слепили тренера-временщика из того, что было./слово из песни не выбросишь./Все это время соперники готовились к турниру, ориентиром им служил " Локомотив "и они превзошли его в обороне и в атаке. Это просто чудо, что брошенный "Локомотив" дошел до 1/4 финала, на одном лишь желании. Спасибо им за их мужество !
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:07Live
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»
14 минут назад
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
27 минут назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Рекомендуем