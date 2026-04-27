Плющев о «Локомотиве»: «Хартли решил проехать сезон на багаже Никитина, но копия всегда хуже оригинала. Год назад большинство работало, сейчас при том же составе – сплошная анархия»

Владимир Плющев о «Локомотиве»: Хартли решил проехать сезон на багаже Никитина.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о неудачном старте «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина с «Авангардом » (0-2).

– Почему Ярославль стартовал так тяжело?

– Для меня это событие ожидаемое. У «Локомотива» – интересная команда, с длинной лавочкой и высоким потенциалом. Проблема в том, что его тренер Боб Хартли не стал ничего изобретать и решил проехать этот сезон на багаже предшественника Никитина .

Но копия всегда хуже оригинала, это мы видим весь сезон. Плюс Ярославль немного переценил свои силы – быстрые серии со «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым» его расслабили. Но Омск – это не Уфа, у которой средний состав и которая к тому же на плей-офф из-за травм потеряла даже последних лидеров.

Один из самых ярких показателей тренерской работы – большинство. Так вот на фоне Омска большинство Ярославля просто пропадает.

– Почему? Ведь качество состава у команд примерно одинаковое…

– Пресса выдала Хартли очень много комплиментов, многие – не по делу. Год назад у «Локомотива » большинство работало, сейчас при том же составе – сплошная анархия, каждый играет, как хочет. Так обратитесь к Никитину и Курьянову – спросите, как у них работало большинство!

Тут вопрос прежде всего к Хартли. В начале сезона он ставит ответственным за большинство Рябыкина, который в первую очередь всегда работал с обороной, и уже осенью его убирают, причем главный тренер не может защитить своего помощника. Странная ситуация.

В Ярославле есть вопросы и по другим тренерским позициям. Когда в клубе-чемпионе в роли переводчика за Хартли весь сезон хвостиком ходит второй тренер Звягин, это многое говорит о профессионализме организации, – сказал Плющев.