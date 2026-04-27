Генцел о 3:2 с «Монреалем»: «При 0:2 у «Тампы» не было никакой паники. Мы чувствовали, что играем хорошо. Просто нужен был один точный бросок»
Форвард «Тампы» Джейк Генцел высказался о победе над «Монреалем» (3:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2).
Во втором периоде «Лайтнинг» уступали со счетом 0:2. Гол Генцела на 40-й минуте позволил южанам уйти на перерыв, уступая всего одну шайбу.
«При счете 0:2 у нас не было никакой паники. Мы чувствовали, что играем хорошо.
Просто нам нужен был один точный бросок. И как только шайба зашла в ворота, стало казаться, что эта игра сама собой возвращается к нам», – сказал Генцел.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
4 комментария
Вот у меня была паника, и не видно было что хорошо играете. Особенно удаления в нападении необязательные, в том числе от Джейка. Хорошо, что вышло как вышло, но нервы треплят
Они может и играли не очень хорошо, но Монреаль в 5 на 5 был вообще никакой большую часть игры.
Нормально они играли и были шансы. Чувствовалось, что Тампа в своей тарелке
