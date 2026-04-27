Генцел о 3:2 с «Монреалем»: «При 0:2 у «Тампы» не было никакой паники. Мы чувствовали, что играем хорошо. Просто нужен был один точный бросок»

Джейк Генцел о камбэке «Тампы» в матче с «Монреалем»: паники при 0:2 не было.

Форвард «Тампы » Джейк Генцел высказался о победе над «Монреалем » (3:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2).

Во втором периоде «Лайтнинг» уступали со счетом 0:2. Гол Генцела на 40-й минуте позволил южанам уйти на перерыв, уступая всего одну шайбу.

«При счете 0:2 у нас не было никакой паники. Мы чувствовали, что играем хорошо.

Просто нам нужен был один точный бросок. И как только шайба зашла в ворота, стало казаться, что эта игра сама собой возвращается к нам», – сказал Генцел.