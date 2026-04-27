  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Генцел о 3:2 с «Монреалем»: «При 0:2 у «Тампы» не было никакой паники. Мы чувствовали, что играем хорошо. Просто нужен был один точный бросок»
Генцел о 3:2 с «Монреалем»: «При 0:2 у «Тампы» не было никакой паники. Мы чувствовали, что играем хорошо. Просто нужен был один точный бросок»

Форвард «Тампы» Джейк Генцел высказался о победе над «Монреалем» (3:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2). 

Во втором периоде «Лайтнинг» уступали со счетом 0:2. Гол Генцела на 40-й минуте позволил южанам уйти на перерыв, уступая всего одну шайбу. 

«При счете 0:2 у нас не было никакой паники. Мы чувствовали, что играем хорошо. 

Просто нам нужен был один точный бросок. И как только шайба зашла в ворота, стало казаться, что эта игра сама собой возвращается к нам», – сказал Генцел. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22449 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoМонреаль
logoДжейк Генцел
logoКубок Стэнли
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот у меня была паника, и не видно было что хорошо играете. Особенно удаления в нападении необязательные, в том числе от Джейка. Хорошо, что вышло как вышло, но нервы треплят
Ответ garazhkucherova
Они может и играли не очень хорошо, но Монреаль в 5 на 5 был вообще никакой большую часть игры.
Ответ garazhkucherova
Нормально они играли и были шансы. Чувствовалось, что Тампа в своей тарелке
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
