  • Кенневилл выиграл 124-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру и вышел на чистое 2-е место в истории среди тренеров. Рекорд у Боумэна (223)
«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» (4:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1). 

Эта победа в кубковой встрече стала 124-й в карьере главного тренера «Дакс» Джоэла Кенневилла

Он вышел на чистое 2-е место по числу выигранных матчей в Кубке Стэнли, обогнав тренера династии «Айлендерс» Эла Арбура (123). Рекорд принадлежит Скотти Боумэну (223). 

Ранее Кенневилл выигрывал матчи плей-офф с «Сент-Луисом», «Колорадо», «Чикаго» (привел команду к 3 победам в Кубке Стэнли) и «Флоридой». 

Отметим, что 67-летний специалист занимает 2-е место в истории лиги и по числу проведенных игр в плей-офф (228 против 353 у Боумэна). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Какой то голубок испортил карьеру одного из лучших тренеров в истории лиги. Мда... .. .
Ответ
Какой то голубок испортил карьеру одного из лучших тренеров в истории лиги. Мда... .. .
Самое смешное что на западе хейтят Кенневилля. Недавно переписывался с одним чудаком на ютубе под видео о плей-офф, так он говорит что болеет за Дакс, но в знак протеста не смотрит матчи. А ютубер, который делал прогнозы на плей-офф в этом видео, поставил на эдмонтон, мотивируя это только тем, что в Анахайме Кенневилл.
Хахаха, какие же они там инкубаторские.
Круто! Скотти конечно недосягаем, не знаю кто сможет перебить такое число.
Ответ
Круто! Скотти конечно недосягаем, не знаю кто сможет перебить такое число.
Овечкин, лет через 25.

Он любит бить вечные рекорды.
Ответ
Круто! Скотти конечно недосягаем, не знаю кто сможет перебить такое число.
Если бы не скандал, Кенневил вполне мог побить рекорд
Лучший тренер прямо сейчас,Утки с ним далеко пойдут
