Кенневилл выиграл 124-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру и вышел на чистое 2-е место в истории среди тренеров. Рекорд у Боумэна (223)
Джоэл Кенневилл выиграл 124-й матч в плей-офф НХЛ и вышел на 2-е место в истории.
«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» (4:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1).
Эта победа в кубковой встрече стала 124-й в карьере главного тренера «Дакс» Джоэла Кенневилла.
Он вышел на чистое 2-е место по числу выигранных матчей в Кубке Стэнли, обогнав тренера династии «Айлендерс» Эла Арбура (123). Рекорд принадлежит Скотти Боумэну (223).
Ранее Кенневилл выигрывал матчи плей-офф с «Сент-Луисом», «Колорадо», «Чикаго» (привел команду к 3 победам в Кубке Стэнли) и «Флоридой».
Отметим, что 67-летний специалист занимает 2-е место в истории лиги и по числу проведенных игр в плей-офф (228 против 353 у Боумэна).
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22449 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хахаха, какие же они там инкубаторские.
Он любит бить вечные рекорды.