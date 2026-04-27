Кенневилл выиграл 124-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру и вышел на чистое 2-е место в истории среди тренеров. Рекорд у Боумэна (223)

Джоэл Кенневилл выиграл 124-й матч в плей-офф НХЛ и вышел на 2-е место в истории.

«Анахайм » обыграл «Эдмонтон » (4:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1).

Эта победа в кубковой встрече стала 124-й в карьере главного тренера «Дакс» Джоэла Кенневилла .

Он вышел на чистое 2-е место по числу выигранных матчей в Кубке Стэнли, обогнав тренера династии «Айлендерс» Эла Арбура (123). Рекорд принадлежит Скотти Боумэну (223).

Ранее Кенневилл выигрывал матчи плей-офф с «Сент-Луисом», «Колорадо», «Чикаго» (привел команду к 3 победам в Кубке Стэнли) и «Флоридой».

Отметим, что 67-летний специалист занимает 2-е место в истории лиги и по числу проведенных игр в плей-офф (228 против 353 у Боумэна).