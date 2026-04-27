Кучеров делит с Ягром 3-е место среди игроков из Европы по играм с 2+ очками в плей-офф НХЛ (50). Больше их только у Курри и Малкина

Кучеров делит с Ягром 3-е место среди европейцев по играм с 2+ очками в плей-офф.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2).

В 4 играх в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 6 (1+5) очков.

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 177 (54+123) баллов в 156 играх.

При этом Кучеров набрал не менее 2 очков в 50 матчах. Он делит 3-е место по этому показателю среди игроков из Европы с Яромиром Ягром (Чехия, 50 таких игр из 208 всего). Выше идут только Яри Курри (Финляндия, 60 из 200) и Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург», 54 из 181).

В истории лиги Никита делит 13-е место с Рэем Бурком (50 из 214), Ягром и Коннором Макдэвидом (50 из 100). Десятое место делят Марио Лемье (51 из 107), Даг Гилмор (51 из 182) и Бретт Халл (51 из 202).

В топ-3 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (108 из 208), Марк Мессье (77 из 236) и Сидни Кросби («Питтсбург», 68 из 184).