  Кучеров делит с Ягром 3-е место среди игроков из Европы по играм с 2+ очками в плей-офф НХЛ (50). Больше их только у Курри и Малкина
Кучеров делит с Ягром 3-е место среди европейцев по играм с 2+ очками в плей-офф.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2).

В 4 играх в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 6 (1+5) очков.

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 177 (54+123) баллов в 156 играх. 

При этом Кучеров набрал не менее 2 очков в 50 матчах. Он делит 3-е место по этому показателю среди игроков из Европы с Яромиром Ягром (Чехия, 50 таких игр из 208 всего). Выше идут только Яри Курри (Финляндия, 60 из 200) и Евгений Малкин (Россия, «Питтсбург», 54 из 181). 

В истории лиги Никита делит 13-е место с Рэем Бурком (50 из 214), Ягром и Коннором Макдэвидом (50 из 100). Десятое место делят Марио Лемье (51 из 107), Даг Гилмор (51 из 182) и Бретт Халл (51 из 202). 

В топ-3 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (108 из 208), Марк Мессье (77 из 236) и Сидни Кросби («Питтсбург», 68 из 184). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Ну среди европейцев - зная стиль Кучерова не ограничивается, как правило одним очком в матче, то 60 + матчей и первое место среди европейцев по играм с 2+ очками не выглядит непосильной задачей, а скорее наоборот…
Курри Никита обгонит, возможно до Кросби дотянется. А вот МакДи вероятно обойдёт Мессье и станет вторым.
