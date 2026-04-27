Джерри пропустил 4 шайбы после 38 бросков в 4-м матче серии против «Анахайма». Вратарь «Эдмонтона» сыграл в плей-офф впервые с 2022 года

Тристан Джерри пропустил 4 шайбы после 38 бросков в 4-м матче серии с «Анахаймом».

Вратарь «Эдмонтона » Тристан Джерри вышел в старте на четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (3:4 ОТ, 1-3).

30-летний канадец, перешедший в «Ойлерс» из «Питтсбурга» по ходу текущего сезона (в рамках обмена с участием Стюарта Скиннера), сыграл в плей-офф впервые с 2022 года.

Он отразил 34 из 38 бросков «Дакс» (89,5%). В целом за карьеру у него 9 матчей в Кубке Стэнли – 2 победы и 7 поражений при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,09.

Напомним, что в первых трех играх серии ворота «нефтяников» защищал Коннор Ингрэм (1 победа и 2 поражения, 84,9%, 4,70).