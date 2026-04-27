  • Джерри пропустил 4 шайбы после 38 бросков в 4-м матче серии против «Анахайма». Вратарь «Эдмонтона» сыграл в плей-офф впервые с 2022 года
Джерри пропустил 4 шайбы после 38 бросков в 4-м матче серии против «Анахайма». Вратарь «Эдмонтона» сыграл в плей-офф впервые с 2022 года

Тристан Джерри пропустил 4 шайбы после 38 бросков в 4-м матче серии с «Анахаймом».

Вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри вышел в старте на четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:4 ОТ, 1-3). 

30-летний канадец, перешедший в «Ойлерс» из «Питтсбурга» по ходу текущего сезона (в рамках обмена с участием Стюарта Скиннера), сыграл в плей-офф впервые с 2022 года. 

Он отразил 34 из 38 бросков «Дакс» (89,5%). В целом за карьеру у него 9 матчей в Кубке Стэнли – 2 победы и 7 поражений при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,09. 

Напомним, что в первых трех играх серии ворота «нефтяников» защищал Коннор Ингрэм (1 победа и 2 поражения, 84,9%, 4,70). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
Впереди решающие матчи, а у нас говно в воротах (с)
Ответ Latenight Radio
Впереди решающие матчи, а у нас говно в воротах (с)
Тут согласен с Дмитрием)
Ответ Latenight Radio
Впереди решающие матчи, а у нас говно в воротах (с)
Вы про...ли все, когда можно было Боба брать в этом году.
Буду удивлен, если Нефть не уволит Боумена
Как можно заходить в ПО с вратарским дуэтом Джерри и Ингрэм
Ответ Roo91
Буду удивлен, если Нефть не уволит Боумена Как можно заходить в ПО с вратарским дуэтом Джерри и Ингрэм
Как можно заходить в ПО с такой защитой?))
Как обычно, легко все скинуть на вратаря. А то что Утки опять по 40 в створ кидают это нормально.
Ответ Roo91
Буду удивлен, если Нефть не уволит Боумена Как можно заходить в ПО с вратарским дуэтом Джерри и Ингрэм
С Джерри- ДеСмит заходили:)) Можно, но вылетаешь...
Не подвёл чертяка😀
при этом Джерри играл неплохо. 4 шайба чистой воды невезуха. Он ее еще успел притормозить, но заползла...
В целом, Эдмонтон выдохся за несколько сезонов.
Похоже нужно пересобираться для нового похода за Кубком.
Гибсона надо было брать из Уток. Он бы мог стать икс-фактором в воротах. Но вопрос в цене опять же
Джарри на удивление хорошо отстоял. Но Уолмон, Нерс и Бушар с Фредериком все спустили
Пингвинское проклятье)
Ответ KOT_B_yHTAX
Пингвинское проклятье)
Пигвинье
У нефти все как обычно
