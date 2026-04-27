Джерри пропустил 4 шайбы после 38 бросков в 4-м матче серии против «Анахайма». Вратарь «Эдмонтона» сыграл в плей-офф впервые с 2022 года
Тристан Джерри пропустил 4 шайбы после 38 бросков в 4-м матче серии с «Анахаймом».
Вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри вышел в старте на четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:4 ОТ, 1-3).
30-летний канадец, перешедший в «Ойлерс» из «Питтсбурга» по ходу текущего сезона (в рамках обмена с участием Стюарта Скиннера), сыграл в плей-офф впервые с 2022 года.
Он отразил 34 из 38 бросков «Дакс» (89,5%). В целом за карьеру у него 9 матчей в Кубке Стэнли – 2 победы и 7 поражений при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,09.
Напомним, что в первых трех играх серии ворота «нефтяников» защищал Коннор Ингрэм (1 победа и 2 поражения, 84,9%, 4,70).
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22449 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Эдмонтона»
Как можно заходить в ПО с вратарским дуэтом Джерри и Ингрэм
Как обычно, легко все скинуть на вратаря. А то что Утки опять по 40 в створ кидают это нормально.
В целом, Эдмонтон выдохся за несколько сезонов.
Похоже нужно пересобираться для нового похода за Кубком.