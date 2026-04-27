  • Макдэвид набрал 2+ очка в 50 играх в плей-офф НХЛ из 100 за карьеру. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли такой отметки
Макдэвид набрал 2+ очка в 50 играх в плей-офф НХЛ из 100 за карьеру. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли такой отметки

Коннор Макдэвид набрал 2+ очка в 50 играх в плей-офф из 100 за карьеру.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнерам в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:4 ОТ, 1-3). 

Сегодняшний матч стал для 29-летнего канадца 100-м в плей-офф за карьеру. На его счету 4 (1+3) балла в 4 играх в текущем розыгрыше при полезности «минус 6». 

Всего – 154 (45+109) балла в 100 играх. При этом набрать 2+ очка в кубковом матче Макдэвиду удалось в 50-й раз. Меньше ста игр на достижение этой отметки затратили только 2 игрока в истории лиги – Уэйн Гретцки (77) и Марио Лемье (99). 

В целом Макдэвид стал 16-м игроком лиги с 50 играми в плей-офф с 2 или более очками.

Он делит 3-е место среди действующих игроков лиги с Никитой Кучеровым («Тампа», 50 из 156 всего). Больше только у Сидни Кросби («Питтсбург», 68 из 184) и Евгения Малкина («Питтсбург», 54 из 181). 

Отметим, что в топ-3 в истории лиги входят Гретцки (108 из 208), Марк Мессье (77 из 236) и Кросби. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
В темпе Марио.
Это серьезно, конечно.
Хоккей-командная игра, личная статистика конечно важна, но когда команда горит, звучит как-то не очень…
Хоккей-командная игра, личная статистика конечно важна, но когда команда горит, звучит как-то не очень…
А вы предлагаете Макдэвиду на лёд не выходить или бросать и пасовать в пустоту, когда команда горит?
А вы предлагаете Макдэвиду на лёд не выходить или бросать и пасовать в пустоту, когда команда горит?
А с другой стороны, в финале ОИ именно Макдэвид своими индивидуальными действиями в овертайму, по сути, и привез гол в свои ворота
В 4 играх с Утками- Драйзайтль (1+4)... Макдэвид (0+1)... ... это статистика при игре в равных составах. Вот вам и ответ на все вопросы...
В 4 играх с Утками- Драйзайтль (1+4)... Макдэвид (0+1)... ... это статистика при игре в равных составах. Вот вам и ответ на все вопросы...
Ну так Коннор играет с травмой голеностопа, это очевидно. У него смены по 30 секунд и видно с камим трудом он доезжает то скамейки во время смены.
Ну так Коннор играет с травмой голеностопа, это очевидно. У него смены по 30 секунд и видно с камим трудом он доезжает то скамейки во время смены.
Ну так я и об этом поясняю, что Эдмонтон недосчитывается именно тех результативных действий МакДи что должны были бы быть.
Я же правильно понимаю, сумма всех перечисленных фамилий равна 20-ти кубкам Стэнли?
Вот именно сегодня этот заголовок звучит как издевательство.
Послезавтра уже в гольфе будет рекорды устанавливать.
Но есть ньюанс...
Вариантов два: либо проститься с Эдмонтоном, либо с КС. В нынешней реальности это несовместимые понятия оказались.
С одной стороны Коннору не повезло с командой.
Тем не менее без нормального вратаря и топовых защитников он сумел два раза затащить Ойлерс в финал КС, даже до 7-й игры дошли.
Гретцки было в этом смысле было гораздо проще.
С другой стороны может именно Уэйн и прокачал так Андерсона, Курри , Мессье и других, что они клепали голы как хотели.
После ухода Гретцки их результативность сильно просела.
С одной стороны Коннору не повезло с командой. Тем не менее без нормального вратаря и топовых защитников он сумел два раза затащить Ойлерс в финал КС, даже до 7-й игры дошли. Гретцки было в этом смысле было гораздо проще. С другой стороны может именно Уэйн и прокачал так Андерсона, Курри , Мессье и других, что они клепали голы как хотели. После ухода Гретцки их результативность сильно просела.
именно так и есть, прокачал. Ну м Уэйн выводил так сеье ЛК в финал.
С одной стороны Коннору не повезло с командой. Тем не менее без нормального вратаря и топовых защитников он сумел два раза затащить Ойлерс в финал КС, даже до 7-й игры дошли. Гретцки было в этом смысле было гораздо проще. С другой стороны может именно Уэйн и прокачал так Андерсона, Курри , Мессье и других, что они клепали голы как хотели. После ухода Гретцки их результативность сильно просела.
После ухода Гретцки Мессье и Андерсон взяли ещё один кубок с Эдмонтоном ( а Мессье ещё и с рейнджерами), Коффи с Питтсбургом, а вот Уэйн уже кроме финала с ЛА ничего не показал, несмотря на то, что ЛА перетащил к себе полдюжины игроков чемпионских Ойлерс.
