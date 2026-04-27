Макдэвид набрал 2+ очка в 50 играх в плей-офф НХЛ из 100 за карьеру. Только Гретцки и Лемье быстрее достигли такой отметки

Коннор Макдэвид набрал 2+ очка в 50 играх в плей-офф из 100 за карьеру.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнерам в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (3:4 ОТ, 1-3).

Сегодняшний матч стал для 29-летнего канадца 100-м в плей-офф за карьеру. На его счету 4 (1+3) балла в 4 играх в текущем розыгрыше при полезности «минус 6».

Всего – 154 (45+109) балла в 100 играх. При этом набрать 2+ очка в кубковом матче Макдэвиду удалось в 50-й раз. Меньше ста игр на достижение этой отметки затратили только 2 игрока в истории лиги – Уэйн Гретцки (77) и Марио Лемье (99).

В целом Макдэвид стал 16-м игроком лиги с 50 играми в плей-офф с 2 или более очками.

Он делит 3-е место среди действующих игроков лиги с Никитой Кучеровым («Тампа», 50 из 156 всего). Больше только у Сидни Кросби («Питтсбург», 68 из 184) и Евгения Малкина («Питтсбург», 54 из 181).

Отметим, что в топ-3 в истории лиги входят Гретцки (108 из 208), Марк Мессье (77 из 236) и Кросби.