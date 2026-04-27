  • Хэйгл – 1-й игрок в истории «Тампы» с 6 голами в 4 играх на старте плей-офф. Форвард возглавил гонку снайперов текущего розыгрыша
Хэйгл – 1-й игрок в истории «Тампы» с 6 голами в 4 играх на старте плей-офф. Форвард возглавил гонку снайперов текущего розыгрыша

Брэндон Хэйгл – 1-й игрок «Тампы» с 6 голами в 4 играх на старте плей-офф.

Форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл сделал дубль в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2). 

На счету 27-летнего канадца стало 7 (6+1) очков в 4 играх в текущем плей-офф при полезности «+6». Он возглавил гонку снайперов турнира. 

Кроме того, Хэйгл стал первым игроком в истории «Лайтнинг», забросившим 6 шайб в 4 играх на старте плей-офф. Он забил в каждом из четырех матчей.

Голевые серии из 4 игр со старта розыгрыша до него выдавали два игрока «молний» – Винсент Лекавалье (2007, 5 голов) и Стивен Стэмкос (2024, 5 голов). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ

Когда Куп брал его на олимпиаду, то большая часть местных икспердов орала с пеной у рта, что это кумовство. Он ролевик, он никто и т.д.
Чувак постоянно растёт, в ПК он незаменим, в равных составах он забивает, в сезоне 23/24 набрал 62 очка, забросив 26 шайб. В сезоне 24/25 набрал 90 очков, входил в тройку лучших по набранным очкам в равных составах.
Играет за хлеб и воду, ЗП 6,5 мультов до 2031 года.
Душа и мотор команды ⚡⚡⚡
Когда Куп брал его на олимпиаду, то большая часть местных икспердов орала с пеной у рта, что это кумовство. Он ролевик, он никто и т.д. Чувак постоянно растёт, в ПК он незаменим, в равных составах он забивает, в сезоне 23/24 набрал 62 очка, забросив 26 шайб. В сезоне 24/25 набрал 90 очков, входил в тройку лучших по набранным очкам в равных составах. Играет за хлеб и воду, ЗП 6,5 мультов до 2031 года. Душа и мотор команды ⚡⚡⚡
Один из лучших контрактов в лиге прямо сейчас.
Когда Куп брал его на олимпиаду, то большая часть местных икспердов орала с пеной у рта, что это кумовство. Он ролевик, он никто и т.д. Чувак постоянно растёт, в ПК он незаменим, в равных составах он забивает, в сезоне 23/24 набрал 62 очка, забросив 26 шайб. В сезоне 24/25 набрал 90 очков, входил в тройку лучших по набранным очкам в равных составах. Играет за хлеб и воду, ЗП 6,5 мультов до 2031 года. Душа и мотор команды ⚡⚡⚡
ну на ОИ ему как раз Кучерова и не хватало))
Хейгл из всех лидеров Тампы единственный без кубка. Ему больше всех надо )))
Топовой актив в Тампе. Всего за 6.5 млн. Кайфую от его игры прям.
Ещё бы бойцы типо Пола включились.
Топовой актив в Тампе. Всего за 6.5 млн. Кайфую от его игры прям. Ещё бы бойцы типо Пола включились.
если б включился как на пике Пойнт и был Хедман еще))
если б включился как на пике Пойнт и был Хедман еще))
Пойнт уже третий год на пик никак выйти не может.
Ну а так, да. Их конечно не хватает в топовых кондициях
3 шайба Тампы это нечто просто. Мэтисон держал дальний пятачок, чтобы Хэйгл не мог подправить шайбу после броска защитника от синей. Хэйгл неожиданно поехал на ближний, но Мэтисон вовремя это заметил глазами на затылке и не дал тому ни сместиться на фланг к Кучерову, ни закрыть обзор вратарю. Слафковски тоже сыграл по науке, оттеснил Кучерова на фланг и контролировал позицию своей длинной клюшкой. Откуда они могли знать, что Кучеров в касание бросит верхом точно в Хэйгла. Похоже наигранная комбинация. Только руками остается разводить.
3 шайба Тампы это нечто просто. Мэтисон держал дальний пятачок, чтобы Хэйгл не мог подправить шайбу после броска защитника от синей. Хэйгл неожиданно поехал на ближний, но Мэтисон вовремя это заметил глазами на затылке и не дал тому ни сместиться на фланг к Кучерову, ни закрыть обзор вратарю. Слафковски тоже сыграл по науке, оттеснил Кучерова на фланг и контролировал позицию своей длинной клюшкой. Откуда они могли знать, что Кучеров в касание бросит верхом точно в Хэйгла. Похоже наигранная комбинация. Только руками остается разводить.
Так в хоккее появился термин "дальний пятачок"
Так в хоккее появился термин "дальний пятачок"
Всю жизнь был это термин
Хейгл реально лучший игрок Тампы прямо сейчас. Как он сегодня после третьего гола встал перед скамейке и партнеров заводил. И в большинстве играет и они с Сирелли первая опция меньшинства
Хейгл реально лучший игрок Тампы прямо сейчас. Как он сегодня после третьего гола встал перед скамейке и партнеров заводил. И в большинстве играет и они с Сирелли первая опция меньшинства
И дерется круто))) с победой!⚡🫡
Хейгл реально лучший игрок Тампы прямо сейчас. Как он сегодня после третьего гола встал перед скамейке и партнеров заводил. И в большинстве играет и они с Сирелли первая опция меньшинства
да, такие как раз в плоффе и тащат, хотя он и регулярку хорошо сыграл
Куч конечно знатно наливал ему
Интересно, сколько из этих шайб забил с передачи Куча?
Интересно, сколько из этих шайб забил с передачи Куча?
Кучеров был ассистентом при 3 его шайбах (2 раза первым, 1 раз вторым).
