Хэйгл – 1-й игрок в истории «Тампы» с 6 голами в 4 играх на старте плей-офф. Форвард возглавил гонку снайперов текущего розыгрыша

Брэндон Хэйгл – 1-й игрок «Тампы» с 6 голами в 4 играх на старте плей-офф.

Форвард «Тампы » Брэндон Хэйгл сделал дубль в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (3:2, 2-2).

На счету 27-летнего канадца стало 7 (6+1) очков в 4 играх в текущем плей-офф при полезности «+6». Он возглавил гонку снайперов турнира.

Кроме того, Хэйгл стал первым игроком в истории «Лайтнинг», забросившим 6 шайб в 4 играх на старте плей-офф. Он забил в каждом из четырех матчей.

Голевые серии из 4 игр со старта розыгрыша до него выдавали два игрока «молний» – Винсент Лекавалье (2007, 5 голов) и Стивен Стэмкос (2024, 5 голов).