Хэйгл – 1-й игрок в истории «Тампы» с 6 голами в 4 играх на старте плей-офф. Форвард возглавил гонку снайперов текущего розыгрыша
Брэндон Хэйгл – 1-й игрок «Тампы» с 6 голами в 4 играх на старте плей-офф.
Форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл сделал дубль в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2).
На счету 27-летнего канадца стало 7 (6+1) очков в 4 играх в текущем плей-офф при полезности «+6». Он возглавил гонку снайперов турнира.
Кроме того, Хэйгл стал первым игроком в истории «Лайтнинг», забросившим 6 шайб в 4 играх на старте плей-офф. Он забил в каждом из четырех матчей.
Голевые серии из 4 игр со старта розыгрыша до него выдавали два игрока «молний» – Винсент Лекавалье (2007, 5 голов) и Стивен Стэмкос (2024, 5 голов).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Чувак постоянно растёт, в ПК он незаменим, в равных составах он забивает, в сезоне 23/24 набрал 62 очка, забросив 26 шайб. В сезоне 24/25 набрал 90 очков, входил в тройку лучших по набранным очкам в равных составах.
Играет за хлеб и воду, ЗП 6,5 мультов до 2031 года.
Душа и мотор команды ⚡⚡⚡
Ещё бы бойцы типо Пола включились.
Ну а так, да. Их конечно не хватает в топовых кондициях