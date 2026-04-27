Лакомб из «Анахайма» возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ – 8 (1+7) очков в 4 играх. Он побил рекорды «Дакс» для защитников по баллам и ассистам за одну серию

Защитник Джексон Лакомб из «Анахайма» возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ.

Защитник «Анахайма » Джексон Лакомб дважды ассистировал партнерам в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном » (4:3 ОТ, 3-1).

На счету 25-летнего американца стало 8 (1+7) очков в 4 играх в текущем плей-офф при полезности «+5».

Лакомб возглавил гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли, обогнав пятерых форвардов с 7 очками – Брэндона Хэйгла («Тампа», 6+1 в 4 играх), Тэйлора Холла («Каролина », 2+5 в 4), Мэтта Дюшена («Даллас», 2+5 в 4), Джейка Генцела («Тампа», 1+6 в 4) и Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 1+6 в 4).

Кроме того, Джексон обновил рекорды по очкам и ассистам для защитников «Дакс» в одной серии плей-офф. В 1997 году в серии первого раунда против «Финикса» (4-3) Жан-Жак Дайньо и Дмитрий Миронов набрали по 7 баллов (2+5 и 1+6 соответственно).