Лакомб из «Анахайма» возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ – 8 (1+7) очков в 4 играх. Он побил рекорды «Дакс» для защитников по баллам и ассистам за одну серию

Защитник Джексон Лакомб из «Анахайма» возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ.

Защитник «Анахайма» Джексон Лакомб дважды ассистировал партнерам в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ, 3-1). 

На счету 25-летнего американца стало 8 (1+7) очков в 4 играх в текущем плей-офф при полезности «+5». 

Лакомб возглавил гонку бомбардиров розыгрыша Кубка Стэнли, обогнав пятерых форвардов с 7 очками – Брэндона Хэйгла («Тампа», 6+1 в 4 играх), Тэйлора Холла («Каролина», 2+5 в 4), Мэтта Дюшена («Даллас», 2+5 в 4), Джейка Генцела («Тампа», 1+6 в 4) и Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 1+6 в 4).

Кроме того, Джексон обновил рекорды по очкам и ассистам для защитников «Дакс» в одной серии плей-офф. В 1997 году в серии первого раунда против «Финикса» (4-3) Жан-Жак Дайньо и Дмитрий Миронов набрали по 7 баллов (2+5 и 1+6 соответственно). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Чтож при всех переобуваюсь: признаться, когда прошлым летом утки продлили его на 9 миллионов*8 лет, я считал это жуткой переплатой для чувака из 2 раунда) сейчас же, кажется, Анахайм кражу совершил.
Ответ Александр Мацюра
рановато судить. просто пасифик-такой пасифик
Ответ Александр Мацюра
Он уже тогда играл как защитник 1 пары, а сейчас еще шаг в развитии сделал. Катанием и игрой под давлением напоминает Скотта Нидермайера, но пока не такой элитный в атаке
А говорили переплаченый
Кучеров? Макдэвид? Лакомб!
Ему уже 25 !!! Да долго строилась команда
Сегодня 30 мин на площадке отбороздил
Будущий кэп возможно
Ответ Myghty.d
МакТавиш вроде как с лидерскими задатками.
Ответ Белый офицер
Пухлый улетит в трейд при первой же возможности
Ля ты, Комб
