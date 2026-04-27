ЮЧМ-2026. США разгромили Германию, Финляндия пропустила 7 шайб от Канады, Швеция забила 10 голов Дании, Латвия проиграла Словакии
На юниорском чемпионате мира по хоккею завершается групповой этап.
На юниорском чемпионате мира по хоккею-2026 Швеция крупно обыграла Данию (10:1), Канада переиграла Финляндию (7:1), США разгромили Германию (11:2).
Турнир проходит в Словакии. Сборная России U18 не была допущена к участию.
Группа А
Группа В
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
В группе B Чехия (9 очков) и США (7) борются за первое место в таблице. Американцы окажутся там, если выиграют в основное время у Германии. В противном случае лидерами останутся чехи. Швеция (3) и Дания (3) разыграют между собой третью строчку. Победитель этого матча гарантированно выйдет в 1/4 финала на вторую команду из параллельного квинтета. У проигравшего ещё останется риск пролететь мимо плей-офф при победе Германии (2) над США. Немцам для того, чтобы спастись от игры за выживание, нужна либо сенсационная победа в основное время (тогда исход противостояния между скандинавами их вообще не интересует), либо ничья в матче Швеция - Дания после третьего периода. В обоих случаях "Бундестим" не поднимется выше четвёртого места в группе, так как при равенстве очков с Данией/Швецией они окажутся ниже в классификации за счёт проигранных личных встреч.
Шансы немцев и датчан набрать сегодня очки не очень высоки. Сборная США заинтересована в том, чтобы занять первое место и получить более лёгкого соперника на ранней стадии плей-офф. Шведам нужно реабилитироваться после 1:9 от американцев. И даже если голкипер сборной Дании Антон Эмиль Вильде Ларсен опять поймает кураж, его партнёры вряд ли смогут его поддержать более чем двумя заброшенными шайбами. Таким образом, наиболее вероятный расклад: 1) США, 2) Чехия, 3) Швеция, 4) Дания, 5) Германия.
В группе А Латвия (3) точно четвёртая, Норвегия (0) точно пятая. Судьба первого второго и третьего места пока неясна. Сборная Финляндии (8) останется на верхней строчке в таблице при победе над Канадой (6) с любым счётом. Словакия (7) тогда гарантированно окажется второй. Поражение финнов в овертайме или серии буллитов приведёт к тому, что "Суоми" всё равно опередят "Кленовых листьев". Тогда "Рыцарям Татры" нужно будет набирать 3 очка в поединке с латвийцами, чтобы стать первыми, и хотя бы одно очко, чтобы финишировать вторыми. При триумфе канадцев в основное время уже они финишируют выше финнов, а у хозяев чемпионата вообще исчезнет возможность занять второе место в группе - они либо обыграют Латвию и станут первыми, либо уступят и опустятся на третью позицию.
В то, что словаки при необходимости не смогут сегодня выиграть у немотивированных латвийцев, верится с трудом, даже несмотря на обилие сенсаций, случившихся в предыдущие игровые дни турнира. У схватки между Финляндией и Канадой результат может быть каким угодно, так как эти команды примерно равны по силе. На бумаге чуть посолиднее выглядит североамериканская сборная, но европейцам в отличие от них в случае победы отчётливо светит лёгкая дорога к полуфиналу, и за неё имеет смысл сражаться до последнего.
Выбирать себе соперника по четвертьфиналу с учётом относительного равенства между первыми тремя командами в каждой группе сегодня, пожалуй, никому не имеет смысла. Канадцы и словаки могли бы попробовать специально выйти на чехов. Но первым, как показывают последние розыгрыши МЧМ или прошлогодний ЮЧМ, в плей-офф со сборной Чехии лучше не пересекаться, а вторые, имея возможность занять третье место в группе, одновременно будут претендовать и на первое, которое выглядит для них куда предпочтительнее. Если, конечно, шведы не спутают все карты, проиграв датчанам.
Там все решено США 1 место, Чехия 2 место, Швеция 3 место, Дания 4 место и Германия 5 место.
В другой группе Словакия победит Латвию, но все зависит от матча Финляндия Канада. По сути может быть любой исход, поэтому Словакия 1 либо 2 место, Финляндия 1, 2 либо 3 место, а Канада 2 либо 3 место.
Поэтому пары такие за выживание Германия Норвегия.
Словакия/Финляндия -Дания
США- Латвия
Словакия/Финляндия/Канада - Швеция
Финляндия/Канада - Чехия