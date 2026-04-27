  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • ЮЧМ-2026. США разгромили Германию, Финляндия пропустила 7 шайб от Канады, Швеция забила 10 голов Дании, Латвия проиграла Словакии
58

На юниорском чемпионате мира по хоккею завершается групповой этап.

На юниорском чемпионате мира по хоккею-2026 Швеция крупно обыграла Данию (10:1), Канада переиграла Финляндию (7:1), США разгромили Германию (11:2).

Турнир проходит в Словакии. Сборная России U18 не была допущена к участию.

Юниорский чемпионат мира-2026

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЮЧМ-2026

Таблица ЮЧМ-2026

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22424 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoсборная Дании U-18
logoЧМ по хоккею юниорский
logoсборная США U18
logoсборная Швеции U18
logoсборная Германии U18
logoсборная Финляндии U18
logoсборная Канады U18
logoсборная Словакии U18
logoсборная Латвии U18
результаты матчей
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Расклады на последний день группового этапа:
В группе B Чехия (9 очков) и США (7) борются за первое место в таблице. Американцы окажутся там, если выиграют в основное время у Германии. В противном случае лидерами останутся чехи. Швеция (3) и Дания (3) разыграют между собой третью строчку. Победитель этого матча гарантированно выйдет в 1/4 финала на вторую команду из параллельного квинтета. У проигравшего ещё останется риск пролететь мимо плей-офф при победе Германии (2) над США. Немцам для того, чтобы спастись от игры за выживание, нужна либо сенсационная победа в основное время (тогда исход противостояния между скандинавами их вообще не интересует), либо ничья в матче Швеция - Дания после третьего периода. В обоих случаях "Бундестим" не поднимется выше четвёртого места в группе, так как при равенстве очков с Данией/Швецией они окажутся ниже в классификации за счёт проигранных личных встреч.
Шансы немцев и датчан набрать сегодня очки не очень высоки. Сборная США заинтересована в том, чтобы занять первое место и получить более лёгкого соперника на ранней стадии плей-офф. Шведам нужно реабилитироваться после 1:9 от американцев. И даже если голкипер сборной Дании Антон Эмиль Вильде Ларсен опять поймает кураж, его партнёры вряд ли смогут его поддержать более чем двумя заброшенными шайбами. Таким образом, наиболее вероятный расклад: 1) США, 2) Чехия, 3) Швеция, 4) Дания, 5) Германия.

В группе А Латвия (3) точно четвёртая, Норвегия (0) точно пятая. Судьба первого второго и третьего места пока неясна. Сборная Финляндии (8) останется на верхней строчке в таблице при победе над Канадой (6) с любым счётом. Словакия (7) тогда гарантированно окажется второй. Поражение финнов в овертайме или серии буллитов приведёт к тому, что "Суоми" всё равно опередят "Кленовых листьев". Тогда "Рыцарям Татры" нужно будет набирать 3 очка в поединке с латвийцами, чтобы стать первыми, и хотя бы одно очко, чтобы финишировать вторыми. При триумфе канадцев в основное время уже они финишируют выше финнов, а у хозяев чемпионата вообще исчезнет возможность занять второе место в группе - они либо обыграют Латвию и станут первыми, либо уступят и опустятся на третью позицию.

В то, что словаки при необходимости не смогут сегодня выиграть у немотивированных латвийцев, верится с трудом, даже несмотря на обилие сенсаций, случившихся в предыдущие игровые дни турнира. У схватки между Финляндией и Канадой результат может быть каким угодно, так как эти команды примерно равны по силе. На бумаге чуть посолиднее выглядит североамериканская сборная, но европейцам в отличие от них в случае победы отчётливо светит лёгкая дорога к полуфиналу, и за неё имеет смысл сражаться до последнего.

Выбирать себе соперника по четвертьфиналу с учётом относительного равенства между первыми тремя командами в каждой группе сегодня, пожалуй, никому не имеет смысла. Канадцы и словаки могли бы попробовать специально выйти на чехов. Но первым, как показывают последние розыгрыши МЧМ или прошлогодний ЮЧМ, в плей-офф со сборной Чехии лучше не пересекаться, а вторые, имея возможность занять третье место в группе, одновременно будут претендовать и на первое, которое выглядит для них куда предпочтительнее. Если, конечно, шведы не спутают все карты, проиграв датчанам.
Ответ rjrjy
США 1 место точно, Германию они разгромят, без шансов. Борьбы за 1 место нет. Да за 3 место неи Швеция разгромит Данию.
Там все решено США 1 место, Чехия 2 место, Швеция 3 место, Дания 4 место и Германия 5 место.
В другой группе Словакия победит Латвию, но все зависит от матча Финляндия Канада. По сути может быть любой исход, поэтому Словакия 1 либо 2 место, Финляндия 1, 2 либо 3 место, а Канада 2 либо 3 место.
Поэтому пары такие за выживание Германия Норвегия.
Словакия/Финляндия -Дания
США- Латвия
Словакия/Финляндия/Канада - Швеция
Финляндия/Канада - Чехия
В матче между Финляндией и Канадой сегодня сойдутся лицом к лицу два лучших снайпера и бомбардира чемпионата - Лука Сантала и Дима Жилкин. Оба претендуют на высокий выбор на драфте НХЛ 2027 года (правда, канадец российского происхождения пока котируется выше) и у обоих на счету 6 очков при 4 заброшенных шайбах по итогам трёх игр на этом ЮЧМ. Неплохие шансы опередить их в снайперской и бомбардирской гонке перед стартом плей-офф имеют также перспективный словак Тимоти Казда (у него сейчас 3+1 по системе "гол+пас"), претендующий на попадание в топ-5 на ближайшем драфте канадец Тайнэн Лоуренс (2+3), лидер сборной США U18 Уайтт Каллен (1+4), лупящий в большинстве со всех позиций по чужим воротам финский защитник Саму Алалаури (1+3) и играющий в одной тройке с Санталой Пааво Фуглеберг (0+4), который выходит на ярмарку талантов НХЛ только в 2028-м.
Поплыл Вильде. А если он не тащит, то тут ничего не светит.
Ответ //Paladin//
Так оно не светит в любом случае.
Обукс и Ротс, которые набрали 28 и 26 очков в чемпионате Латвии набирают очки и на ЮЧМ кстати. Неплохо играют. Вот видите если игроки реально неплохие, они набирают немало очков как условно в чемпионате Латвии, так и на ЮЧМ. А вот про датчан, там по 1 очку 2 игрока набрало и все. Многие скажут чемпионат Латвии слабее чемпионата Дании. Это правда, но не так уж критично. Ансонс например играл за ХК Мого и был лидером Латвии на МЧМ.
Ответ spain-hokkey
4 команды с чемпионата Латвия, шас из чемпионата балтийски, могут команд из номинальна сильнее лиг выиграть, правильно ти говоришь есть такая команда хк могу они третий раз подряд стали чемпионам балтийски лиги, выиграли чепионам Франция, чемпионом Erste liga, и Итали команду с алф лиги. И команды из низов тоже по немного добавляет литовский 2 команды и с Естони одна команда тут играют легионеры пусть литовский и Естонски игроки могли прогрессирватс.
Ответ spain-hokkey
Следующий сезон например Обукс и ротс будут играть Финляндия до 20 лет иле Чехия,
Канада - топчик!
финны, я так понимаю, выходят на шведов в четверти. а что, этот план может сработать))
Ответ Б.И.С.
Какие шведы? Если чехи.
Ответ spain-hokkey
блин, точно, чехи. заговариваюсь уже, 5 матчей за день, постоянно переключаясь туда-сюда... чехи, конечно. тем более))
Словаки молодцы, ждем в 4 раз в полуфинале. Это называет буква С - Стабильность!
Жёстко финнов выносят. Как-будто ЖЧМ смотрю.
Словакию с 1 местом поздравляю. Наверное реально Канада и США сильнейшие сборные турнира.
Дания бросила с Германией 19 раз, которая вылетит, с Чехией 10 раз, с США 9 раз и с Швецией 6 раз. Они даже не умеют с шайбой играть. В принципе не умеют. Слабейшая сборная на турнире Дания, по игре. Игроки Дании даже чемпионате Дании не могут играть. Даже там и набирают очки по праздникам.
