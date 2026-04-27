«Анахайм» повел 3-1 в серии с «Эдмонтоном», выиграв 4-й матч (4:3 ОТ после 0:2 и 2:3). Пелинг забил в овертайме, у Макдэвида 0+2

«Анахайм » обыграл «Эдмонтон » (4:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1).

После первого периода «Дакс» уступали со счетом 0:2, во втором периоде им удалось отыграться. В третьем периоде «Ойлерс» вновь вышли вперед, но форвард Джеффри Вил сравнял счет на 54-й минуте.

На 3-й минуте овертайма победную шайбу забросил форвард калифорнийцев Райан Пелинг .

У «Ойлерс» по 2 очка набрали капитан Коннор Макдэвид (0+2) и защитник Эван Бушар (1+1).