  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Анахайм» повел 3-1 в серии с «Эдмонтоном», выиграв 4-й матч (4:3 ОТ после 0:2 и 2:3). Пелинг забил в овертайме, у Макдэвида 0+2
135

«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» (4:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1). 

После первого периода «Дакс» уступали со счетом 0:2, во втором периоде им удалось отыграться. В третьем периоде «Ойлерс» вновь вышли вперед, но форвард Джеффри Вил сравнял счет на 54-й минуте. 

На 3-й минуте овертайма победную шайбу забросил форвард калифорнийцев Райан Пелинг.

У «Ойлерс» по 2 очка набрали капитан Коннор Макдэвид (0+2) и защитник Эван Бушар (1+1). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoДжеффри Вил
logoКубок Стэнли
logoАнахайм
logoРайан Пелинг
logoЭван Бушар
logoКоннор Макдэвид
135 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Анахайм просто переигрывает нефть по игре в этой серии, просто лучше выглядит, свежее, интереснее, азартнее. Надеюсь, в следующей игре закончат серию.
Ответ Don_Krebs
Комментарий скрыт
Ответ Александр Шинкаренко_1116937089
Комментарий скрыт
тебе про серию в целом говорят,ты про какое-то большинство и 3-й период
Как-то внезапно и незаметно тафгай Виел стал очень важным звеном команды, красава
Ответ заблокированному пользователю
Давно в утках такого игрока не было. Последним был как бы не Трэвис Моэн
Ответ Max Linevich
Не, ну так-то у них щас в ростере вообще полноценный тяжеловес Джонстон) Марун тот же был
Уточки молодца,Килорн нестареющий топ,Джоэль Канневиль один из лучших тренеров в лиге
Бегунок всю концовку регулярки шакалил очки, чтобы позорно вылететь от анахайма
Ответ Растин Кол
Я не хейтер Мака. Но по сути так и есть. Место того что отдохнуть и нормально готовится к ПО ,он выкладывался . Зачем? Что бы что? У тебя этих артов уже достаточно .
Ответ Растин Кол
Комментарий скрыт
Нефть не готова к плову, проиграли они 3 игры подряд абсолютно по делу
Ответ Real_v_dushe
Комментарий скрыт
Ответ Великий Кукурузо
Комментарий скрыт
Как не ставил? Они котировались до старта, если судить по ставкам, на уровень финала конференции. Утки вообще были тут аутсайдерами, проиграть им серию казалось чем-то нереальным для нефти, а сейчас только чудо им поможет. И если не сейчас пытаться выиграть, то когда? Не знаю, что там в головах у лидеров, но пускать 20 голов за 4 матча при такой игре это что-то за гранью в моём понимании.
У уток есть сплав опытных и хороших молодых игроков.. К первым относятся Труба Дж. Карлсон, Терри Крайдер Гранлунд и Киллорн, ко вторым Готтье, Лео Карлсон, Лакомб Минтюков и Сеннеке. Плюс легендарный коуч Q,,
Уважуха утятам
Убийственные 50% большинства у Уток, Джон Карлсон пришелся ко двору
Рыжий будет неплохим усилением на чм у канадосов для топ-6
Ответ tolgol1974
Не получилось Олимпиаду выиграть, так хоть ЧМ выиграет......
Ответ ogent
Ну ЧМ в 2016-м он уже выигрывал, забив в финале победный гол.
Да уж, быть болельщиком Эдмонтона - это познать все грани горести и уныния: в кои то веки в твоём городе (тем более для Канады это особенная редкость) собралась когорта хоккеистов с которыми вполне реально взять кубок Стэнли и в составе есть главная звезда лиги, но два проигранных финала и возможный вылет уже на первой стадии сейчас - это почти наверняка у переменам и перестройке, то есть нужно начинать всё сначала (ну почти).
И да, всё же хорошего кипера нефтяникам не хватает. Тот самый кусочек пазла без которого фиг соберёшь всю картину.
Ответ Berton
Даешь старика Гранта Фюра назад в ворота нефти!))
Ответ Berton
Бобровский может на рынок выйти ))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем