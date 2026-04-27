  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Впервые с 2021 года 2 серии 1-го раунда плей-офф НХЛ завершились со счетом 4-0. «Каролина» выбила «Оттаву», «Колорадо» был сильнее «Лос-Анджелеса»
7

Впервые с 2021 года 2 серии 1-го раунда плей-офф НХЛ завершились со счетом 4-0. «Каролина» выбила «Оттаву», «Колорадо» был сильнее «Лос-Анджелеса»

Впервые за последние 5 лет сразу две серии первого раунда Кубка Стэнли завершились со счетом 4-0.

В Восточной конференции «Каролина» выбила «Оттаву», в Западной «Колорадо» был сильнее «Лос-Анджелеса». 

В прошлый раз счет 4-0 был зафиксирован сразу в двух сериях первого раунда в 2021 году, когда из-за пандемии коронавируса состав дивизионов был изменен.

Тогда в Северном (канадском) дивизионе «Виннипег» выбил «Эдмонтон», а в Западном «Колорадо» был сильнее «Сент-Луиса». 

Отметим, что в 2022 и 2024 году в первом раунде счет 4-0 был зафиксирован по одному разу (в первом случае «Колорадо» выбил «Нэшвилл», во втором – «Рейнджерс» справились с «Вашингтоном»), в 2023 и 2025 – ни разу. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoОттава
logoКолорадо
logoКубок Стэнли
logoКаролина
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не думал, что сход лавины в Лос-Анджелесе приведёт к такой погоде в Москве. Глобализация, матьë.
Впервые с 2021 ...
Шаблонный заголовок.
Победители в этих двух сериях ожидаемы, иной исход меня бы очень удивил. Соперники могли зацепить игру, но и только. На следующем этапе ПО, подобная серия с явным победителем для меня одна, с участием Каролины.
Каролина в этом сезоне в финале должна быть
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:07Live
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»
12 минут назад
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
25 минут назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Рекомендуем