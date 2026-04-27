Ничушкин остался без очков в серии с «Лос-Анджелесом». У него 0 бросков в створ, 3 промаха и 1 блок за 14:38 в 4-й игре
Валерий Ничушкин остался без очков в серии с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин остался без результативных действий в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (4-0, 5:1 в четвертом матче).
В четырех играх в текущем плей-офф у 31-летнего россиянина нет набранных очков при нейтральной полезности.
В заключительном матче серии с «Кингс» Ничушкин (14:38 – шестое время среди форвардов «Эвеланш», 0:16 – в большинстве, 2:09 – в меньшинстве) остался без бросков в створ (при 3 промахах) и сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Не забухал и на том спасибо. Будет и бортов толкаться
Валера,делает свою чёрную работу,не обязательно забивать есть другие не менее важные вещи и он справляется.
Как надоели такие комментарии...Получается все кто не набрал очки делают черновую работу? Так и есть, только это касается 4 звена, которые вчера рубились с игроками ЛА, например тот же самый Друри или Келли. Колтон нормально толкался, получал- вставал. А у этих все равно только Ничушкин и выполняет черновую работу. Он для вас игрок какого уровня? Судя по таким комментариям игрок уровня, который не способен созидать вообще
Ровно провел, получается.
На кого-то ведь обрушится чуть позже этот крадущийся тигр.
