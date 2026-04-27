Ничушкин остался без очков в серии с «Лос-Анджелесом». У него 0 бросков в створ, 3 промаха и 1 блок за 14:38 в 4-й игре

Валерий Ничушкин остался без очков в серии с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин остался без результативных действий в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом » (4-0, 5:1 в четвертом матче).

В четырех играх в текущем плей-офф у 31-летнего россиянина нет набранных очков при нейтральной полезности.

В заключительном матче серии с «Кингс» Ничушкин (14:38 – шестое время среди форвардов «Эвеланш», 0:16 – в большинстве, 2:09 – в меньшинстве) остался без бросков в створ (при 3 промахах) и сделал 1 блок.