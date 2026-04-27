«Лос-Анджелес» вылетел в 1-м раунде Кубка Стэнли в 5-м сезоне подряд. У «Кингс» нет побед в сериях плей-офф с чемпионского 2014 года

«Лос-Анджелес » вылетел из плей-офф НХЛ , уступив «Колорадо » (0-4) в первом раунде.

«Кингс» вылетели после первой же стадии розыгрыша Кубка Стэнли в пятом сезоне подряд. В четырех предыдущих турнирах (2022, 2023, 2024, 2025) команда уступала «Эдмонтону » в первом раунде.

«Короли» не выиграли ни одной серии плей-офф после победы в Кубке Стэнли в 2014 году. После этого клуб проиграл 7 серий первого раунда из 7.

Добавим, что поражение в серии со счетом 0-4 стало седьмым в истории клуба и первым с 2018 года (тогда выиграл «Вегас»).