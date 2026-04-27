«Лос-Анджелес» вылетел в 1-м раунде Кубка Стэнли в 5-м сезоне подряд. У «Кингс» нет побед в сериях плей-офф с чемпионского 2014 года
«Лос-Анджелес» вылетел из плей-офф НХЛ, уступив «Колорадо» (0-4) в первом раунде.
«Кингс» вылетели после первой же стадии розыгрыша Кубка Стэнли в пятом сезоне подряд. В четырех предыдущих турнирах (2022, 2023, 2024, 2025) команда уступала «Эдмонтону» в первом раунде.
«Короли» не выиграли ни одной серии плей-офф после победы в Кубке Стэнли в 2014 году. После этого клуб проиграл 7 серий первого раунда из 7.
Добавим, что поражение в серии со счетом 0-4 стало седьмым в истории клуба и первым с 2018 года (тогда выиграл «Вегас»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
Копитар закончил. Центры уровня топ-6 самая дефицитная позиция в лиге. Состав такой, что и танковать сложно, и рассчитывать на что-то кроме борьбы за место в плей-офф не приходится. Уныло.
Анахайм уже взлетел, Сан-Хосе тоже скоро взлетит. Вегас пока держится... Есть ощущение, что в следующем сезоне ЛА в плей-офф не попадëт.
Карма за Славика, даже Лючича простили, а нашего нет, имхо
Тоже пришел поинтересоваться, у ЛА эта серия началась, после того, как Войнова турнули?
Вячеслав Войнов был бессрочно отстранен НХЛ в октябре 2014 года после обвинений в домашнем насилии. В апреле 2019 года лига официально дисквалифицировала его на весь сезон 2019/20, установив право на восстановление не ранее 1 июля 2020 года. Позже, после апелляции, срок дисквалификации был сокращен, но Войнов не вернулся в НХЛ.
Как говорится - "Ну шо, сынку, помогли тебе твои ляхи?". Господи, Артемий, вы ты тогда мог перейти в Эвс вместо Рейнджерс, и играть все эти годы в нормальном клубе... нет, пол карьеры в одном болоте просидел, теперь остаток проведёт в другом...
Да ему этот кубок никуда не уперся. И так норм
Можно подумать он на 2 головы выше всех в ЛА...растворился в плейофф, несмотря на пару шайб в большинстве.
Да ладно, без Фиалы и Кузьменко в серии против Колорадо шансов даже на одну победу практически не было, и при этом игры по счету близкие кроме 4
И надо сказать, они в общем то решили проблему Маккинона, хоть он и подсобрал в последнем матче. И все равно, без единого шанса. Но боттом Запада по любому был ужасен в этом году.
А какие проблемы были у Маккиннона?
Очень жаль. Удачи Копи на гражданке!
