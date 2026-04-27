«Баффало» впервые с 2006 года забросил 6 шайб в матче плей-офф. «Сэйбрс» повели 3-1 в серии против «Бостона»
«Баффало» разгромил «Бостон» (6:1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-1).
Матч с 6 или более заброшенными шайбами в плей-офф стал для «Сэйбрс» первым с 2006 года.
В том розыгрыше команде трижды удалось забросить 7+ шайб – дважды в серии первого раунда с «Филадельфией» (8:2 и 7:1) и один раз в серии второго раунда с «Оттавой» (7:6 ОТ).
Клубный рекорд (9 шайб) был установлен в 1992 году в матче серии первого раунда против того же «Бостона» (9:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Жаль, у Лайона сухарь уплыл...