  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Кучеров делит с Ягром 10-е место в истории НХЛ по ассистам в плей-офф (123). Рекорд среди россиян у Федорова (124), среди европейцев – у Лидстрема (129)
14

Кучеров делит с Ягром 10-е место в истории НХЛ по ассистам в плей-офф (123). Рекорд среди россиян у Федорова (124), среди европейцев – у Лидстрема (129)

Никита Кучеров делит 10-е место в истории НХЛ по ассистам в плей-офф (123).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2).

В 4 играх в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 6 (1+5) очков.

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 177 (54+123) баллов в 156 играх. 

Кучеров догнал Яромира Ягра по числу ассистов в плей-офф и делит с ним 10-е место в истории лиги. У чеха 123 передачи в 208 матчах. 

Выше идут Уэйн Гретцки (260 ассистов в 208 играх), Марк Мессье (186 в 236), Рэй Бурк (139 в 214), Пол Коффи (137 в 194), Сидни Кросби («Питтсбург», 132 в 184), Никлас Лидстрем (рекордсмен среди европейцев, 129 в 263), Даг Гилмор (128 в 182), Яри Курри (127 в 200) и Сергей Федоров (рекордсмен среди россиян, 124 в 183).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Даг Гилмор
logoСидни Кросби
logoМарк Мессье
рейтинги
logoНикита Кучеров
logoНиклас Лидстрем
logoЯри Курри
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
logoКубок Стэнли
logoУэйн Гретцки
logoСергей Федоров
logoПол Коффи
logoЯромир Ягр
logoРэй Бурк
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Идеальный игрок
Ответ grek087
Идеальный игрок
Комментарий скрыт
в этом сезоне по силам стать первым среди европейцев.
Надеюсь ещё увеличит свой счёт. Верю в Никиту!
Магия Кучерова в действии!🤘💪
Кучерову вполне по силам быть в тройке лидеров по ассистам в истории!
Ответ Alex.K71
Кучерову вполне по силам быть в тройке лидеров по ассистам в истории!
Ему до 3 места 13 передач. Думаю по силам замахнуться на что-то посерьезнее)
Ответ Alex.K71
Кучерову вполне по силам быть в тройке лидеров по ассистам в истории!
В тройке Куч через пару месяцев скорее всего будет.
Если серия с Монреалем продлится до 7 матчей, то высок шанс стать лучшим среди европейцев уже за одну эту серию.
Ответ Don_Krebs
Если серия с Монреалем продлится до 7 матчей, то высок шанс стать лучшим среди европейцев уже за одну эту серию.
Ни в коем случае!
В составе Монреаля нету шведов. А вот у следующего соперника они будут и нужно это сделать на их глазах.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
