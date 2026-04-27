Кучеров вышел на 2-е место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ (177), обогнав Федорова. В общем зачете он 16-й, среди европейцев – 5-й
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2).
В 4 играх в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 6 (1+5) очков.
За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 177 (54+123) баллов в 156 играх.
Кучеров вышел на чистое 2-е место по очкам в плей-офф среди россиян, обогнав Сергея Федорова (176 очков в 183 играх, 52+124). Выше идет только Евгений Малкин («Питтсбург», 183 в 181, 69+114).
Среди европейских игроков Кучеров вошел в топ-5. Его опережают только Яри Курри (Финляндия, 233 в 200), Яромир Ягр (Чехия, 201 в 208), Малкин и Никлас Лидстрем (Швеция, 183 в 263).
В целом в истории лиги Никита поднялся на чистое 16-е место, опередив Федорова и Жана Беливо (176 в 162). На 15-м месте идет Рэй Бурк (180 в 214).
Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208).
Но до Курри дотянуться тоже будет непросто. Чел свои очки накидал в том самом Эдмонтоне.
Пожелаем Кучу ежегодно выходить в плей-офф и доходить до полуфинала как минимум. Тогда шансы есть и хорошие
6. Jaromir Jagr -201
7. Paul Coffey - 196
8. Brett Hull - 190
9. Joe Sakic - 188
10.Doug Gilmour - 188
11.Steve Yzerman - 185
12.Evgeni Malkin - 183
13.Nicklas Lidstrom - 183
14.Bryan Trottier - 182
15. Ray Bourque - 180
16. Nikita Kucherov -177
* перебить Халла и зайти в топ-10 лиги
* +1 Кубок Стэнли
* перебить Бурка по передачам в ПО и стать топ-3
и ещё некоторые
С одной стороны, нужно ещё постараться и может быть в этом розыгрыше ничего не получится.
С другой стороны, путей много и что-то сыграет, Кучеров стоит на пороге больших свершений.
И либо в этом, либо в следующем сезоне мы будем говорить о нём как о титане хоккея, чего он давно заслуживает, как минимум с 2020 года.
Очень надеюсь, что Овечкина перестанут называть лучшим НХЛ-овцем при живых Василевском и Кучерове.