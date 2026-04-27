  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров вышел на 2-е место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ (177), обогнав Федорова. В общем зачете он 16-й, среди европейцев – 5-й
30

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2).

В 4 играх в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 6 (1+5) очков.

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 177 (54+123) баллов в 156 играх. 

Кучеров вышел на чистое 2-е место по очкам в плей-офф среди россиян, обогнав Сергея Федорова (176 очков в 183 играх, 52+124). Выше идет только Евгений МалкинПиттсбург», 183 в 181, 69+114). 

Среди европейских игроков Кучеров вошел в топ-5. Его опережают только Яри Курри (Финляндия, 233 в 200), Яромир Ягр (Чехия, 201 в 208), Малкин и Никлас Лидстрем (Швеция, 183 в 263). 

В целом в истории лиги Никита поднялся на чистое 16-е место, опередив Федорова и Жана Беливо (176 в 162). На 15-м месте идет Рэй Бурк (180 в 214). 

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208). 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22448 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
logoСергей Федоров
logoНикита Кучеров
logoЖан Беливо
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЕвгений Малкин
logoНиклас Лидстрем
logoКубок Стэнли
logoРэй Бурк
logoЯромир Ягр
рейтинги
logoЯри Курри
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гениальный Куч! Так держать!
Из европейцев будет первым. С канадостанцами сложней, не все сезоны были успешными.
Ответ Кино Музыка
Так больше Курри там только Грецки и Месье, даже Марка не обогнать, но топ 3 в истории было бы круто
Ответ Кино Музыка
Надеюсь. 🤞🏻
Но до Курри дотянуться тоже будет непросто. Чел свои очки накидал в том самом Эдмонтоне.
Пожелаем Кучу ежегодно выходить в плей-офф и доходить до полуфинала как минимум. Тогда шансы есть и хорошие
Most Points, Playoff Career
6. Jaromir Jagr -201
7. Paul Coffey - 196
8. Brett Hull - 190
9. Joe Sakic - 188
10.Doug Gilmour - 188
11.Steve Yzerman - 185
12.Evgeni Malkin - 183
13.Nicklas Lidstrom - 183
14.Bryan Trottier - 182
15. Ray Bourque - 180
16. Nikita Kucherov -177
Ответ Evincive
Настоящее адекватное признание Кучеров получит в одном из случаев, среди которых:
* перебить Халла и зайти в топ-10 лиги
* +1 Кубок Стэнли
* перебить Бурка по передачам в ПО и стать топ-3
и ещё некоторые
С одной стороны, нужно ещё постараться и может быть в этом розыгрыше ничего не получится.
С другой стороны, путей много и что-то сыграет, Кучеров стоит на пороге больших свершений.
И либо в этом, либо в следующем сезоне мы будем говорить о нём как о титане хоккея, чего он давно заслуживает, как минимум с 2020 года.
Очень надеюсь, что Овечкина перестанут называть лучшим НХЛ-овцем при живых Василевском и Кучерове.
Ответ Neodim
Ови не перестанут - у него 4 главных снайперских рекорда, которые вообще непонятно когда и кто побьёт - голы, броски, голы в большинстве, победные голы! Причём там везде уже солидный отрыв, по голам +35, по броскам вообще 899! - это офигеть - три сезона в прайме самых бросающих игроков, по большинству +57!, по победным +6. И это от истории я же написал, а не про действующих, там вообще и близко никто не валялся:) Я вообще не знаю, что нужно сделать, чтобы он не был лучшим нашим игроком в лиге. Что конечно не принижает заслуги других - Кучерова того же, Малкина, Фёдорова или там Буре.
Кучеров гений этой игры!💪
Действия Никиты на льду, конечно, сильно влияют на исходы матчей. С этаким налетом неспешности и даже лени, выдает такие решения, что диву даешься. Мастерюга мастерюг.
Никитоса можно уже сейчас спокойно вводить в зал славы в Торонто
Ответ thorpe18
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Конечно можно:) 3 Арта, Харт, 2 Линдсей, 2 КС, уверенно в топ-20 бомбардиров в ПО. Уже наиграл. Выдающийся правы крайний в уровень Ягра, Босси, Кури, Лефлера. + какие его годы, если он даже за оставшуюся карьеру очков 400-та наберёт, то уже в топ-20-ть и там войдёт.
Кучеров будет лидером среди россиян.
1301 очко у Никиты уже в НХЛ включая плей-офф.
Главное пройти Монреаль, а там и рекорды подойдут.
Ответ Lina Starkova
А там Баффало подойдут.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:07Live
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»
12 минут назад
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
25 минут назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Рекомендуем