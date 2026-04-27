Кучеров вышел на 2-е место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ (177), обогнав Федорова. В общем зачете он 16-й, среди европейцев – 5-й

Никита Кучеров вышел на 2-е место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ (177).

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал две результативные передачи в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2).

В 4 играх в текущем плей-офф на счету 32-летнего россиянина 6 (1+5) очков.

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 177 (54+123) баллов в 156 играх.

Кучеров вышел на чистое 2-е место по очкам в плей-офф среди россиян, обогнав Сергея Федорова (176 очков в 183 играх, 52+124). Выше идет только Евгений Малкин («Питтсбург », 183 в 181, 69+114).

Среди европейских игроков Кучеров вошел в топ-5. Его опережают только Яри Курри (Финляндия, 233 в 200), Яромир Ягр (Чехия, 201 в 208), Малкин и Никлас Лидстрем (Швеция, 183 в 263).

В целом в истории лиги Никита поднялся на чистое 16-е место, опередив Федорова и Жана Беливо (176 в 162). На 15-м месте идет Рэй Бурк (180 в 214).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (382 в 208).