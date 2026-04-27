Василевский вышел на 11-е место по победам (69) в плей-офф НХЛ, обогнав Муга

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский отбил 16 бросков из 18 в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2 в серии).

Россиянин одержал 69-ю победу в плей-офф за карьеру и вышел на 11-е место в истории среди голкиперов, обогнав Энди Муга (68).

10-ю позицию в списке с 71 выигранным матчем занимает Жак Плант . Рекордсмен – Патрик Руа (151 победа).

В 4 играх текущего плей-офф у Василевского 2 победы при 88,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,58.