Василевский вышел на 11-е место по победам (69) в плей-офф НХЛ, обогнав Муга
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил 16 бросков из 18 в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2 в серии).
Россиянин одержал 69-ю победу в плей-офф за карьеру и вышел на 11-е место в истории среди голкиперов, обогнав Энди Муга (68).
10-ю позицию в списке с 71 выигранным матчем занимает Жак Плант. Рекордсмен – Патрик Руа (151 победа).
В 4 играх текущего плей-офф у Василевского 2 победы при 88,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,58.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Records.nhl.com
6 комментариев
Вася, как всегда великолепен !
Надеюсь в этой серии ещё на две победы!
Да, Вася нормально тащит, впрочем, как и вратарь Монреаля. Пятая игра ключевая.
Все игры ключевые - кто-то возьмет пятую, а затем продуть две следующие.
Ну в данном случае у меня есть ощущение, что кто-то возьмёт две подряд. Могу ошибаться, конечно.
Василевский молодец лучший европейский вратарь по победам в плей-офф. Так держать. В следующем матче ждём 70 победу в плей-офф.
