Демидов без очков в матче с «Тампой»: 1 бросок за 15:29. У него 0+1 в 4 играх серии

Форвард «Монреаля » Иван Демидов не отметился результативностью в матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Тампой » (2:3, 2-2 в серии).

Всего в 4 играх текущего плей-офф на его счету 1 (0+1) очко.

Сегодня за 15:29 (6:37 – в большинстве) у Демидова 1 бросок в створ ворот, полезность – «минус 1».