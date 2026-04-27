Кучеров набрал 0+2 в матче с «Монреалем» с победным ассистом. У него 1+5 в 4 играх серии
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2 в серии).
На 42-й и 56-й минутах россиянин ассистировал Брэндону Хэйглу, который сделал дубль, в том числе забил победный гол.
Всего в 4 играх текущего плей-офф на счету Кучерова 6 (1+5) очков.
Сегодня за 22:57 (9:24 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22447 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В первом раунде плей-офф сыграли 23 игрока.
Вот список 32х россиян, вышедших на КС26:
ВОСТОК (место в конференции и пары первого раунда)
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
Петр Кочетков, вр.
победила
6. «Оттава»
Артем Зуб, з.
..….................
2."Баффало" - россиян нет.
против
5. «Бостон»
Марат Хуснутдинов, н.
Георгий Меркулов, н.
Никита Задоров, з.
............................
3. «Тампа-Бэй»
Никита Кучеров, н.
Максим Грошев, з.
Андрей Василевский, вр.
против
4. «Монреаль»
Иван Демидов, н.
..........................
7. «Питтсбург»
Евгений Малкин, н.
Егор Чинахов, н.
Сергей Мурашов, вр.
против
8. «Филадельфия»
Матвей Мичков, н.
Никита Гребенкин, н.
---------/--------/-------
ЗАПАД (место в конференции и пары первого раунда)
1. «Колорадо»
Валерий Ничушкин, н.
Захар Бардаков, н.
победила
8. «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин, н.
Андрей Кузьменко, н.
.....................
2. «Даллас»
Илья Любушкин, з.
против
3. «Миннесота»
Кирилл Капризов, н.
Владимир Тарасенко, н.
Данила Юров, н.
Яков Тренин, н.
....................
4. «Вегас»
Павел Дорофеев, н.
Иван Барбашев, н.
против
6. «Юта»
Михаил Сергачев, з.
Дмитрий Симашев, з.
Даниил Бут, н.
.......................
5. «Эдмонтон»
Василий Подколзин, н.
против
7. «Анахайм»
Павел Минтюков, з.
Впереди только Малкин. 183 очка.