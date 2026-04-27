  • Кучеров набрал 0+2 в матче с «Монреалем» с победным ассистом. У него 1+5 в 4 играх серии
Кучеров набрал 0+2 в матче с «Монреалем» с победным ассистом. У него 1+5 в 4 играх серии

Кучеров набрал 0+2 в матче с «Монреалем» с победным ассистом.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2, 2-2 в серии).

На 42-й и 56-й минутах россиянин ассистировал Брэндону Хэйглу, который сделал дубль, в том числе забил победный гол.

Всего в 4 играх текущего плей-офф на счету Кучерова 6 (1+5) очков.

Сегодня за 22:57 (9:24 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22447 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Никита по ассистам в плей-офф догнал Яромира Ягра, 10-е место в истории.
Знатное рубилово было. Тампа, видно, решила уменьшить число драк. По крайней мере, первые не начинают. Ну и Хэгел хорош, должен быть кто-то еще, кто будет тащить. Хэгел тащит. И судейство не без греха, конечно. За что удалили Гурда? загадка
Знатное рубилово было. Тампа, видно, решила уменьшить число драк. По крайней мере, первые не начинают. Ну и Хэгел хорош, должен быть кто-то еще, кто будет тащить. Хэгел тащит. И судейство не без греха, конечно. За что удалили Гурда? загадка
Хейглу достаточно держать клюшку на льду или просто стоять перед рамой. Кучер довезет сам !
Хейглу достаточно держать клюшку на льду или просто стоять перед рамой. Кучер довезет сам !
Так-то оно да, но все же, Хэгел мотор просто, рвет и мечет. Он везде. Раньше Поинт был таким, теперь Поинт поник, его заменил Хэгел
Приходит в себя, похоже. Было видно, что еще не в форме. Тем значительней эти важнейшие два очка. Как он их выдал, блин... до сих пор желание пересматривать.
Приходит в себя, похоже. Было видно, что еще не в форме. Тем значительней эти важнейшие два очка. Как он их выдал, блин... до сих пор желание пересматривать.
В большинстве похожее выдал и Сузуки на Кофилда.
Кучеров в бильярд играет, свояк от Хэйгла шикарный)
Кучеров в бильярд играет, свояк от Хэйгла шикарный)
Не свояк, а дурак)
Не свояк, а дурак)
Свояк, свояк. Да и пофиг если честно, думаю, Куч вообще не обидится если у него каждом матче будут проходить такие "дураки")
32 игрока из России сыграли в сезоне в командах, попавших плей-офф КС26 (всего россиян 68 было в сезоне).
В первом раунде плей-офф сыграли 23 игрока.
Вот список 32х россиян, вышедших на КС26:
ВОСТОК (место в конференции и пары первого раунда)
1.«Каролина»:
Андрей Свечников, н.
Александр Никишин, з.
Петр Кочетков, вр.
победила
6. «Оттава»
Артем Зуб, з.
..….................
2."Баффало" - россиян нет.
против
5. «Бостон»
Марат Хуснутдинов, н.
Георгий Меркулов, н.
Никита Задоров, з.
............................
3. «Тампа-Бэй»
Никита Кучеров, н.
Максим Грошев, з.
Андрей Василевский, вр.
против
4. «Монреаль»
Иван Демидов, н.
..........................
7. «Питтсбург»
Евгений Малкин, н.
Егор Чинахов, н.
Сергей Мурашов, вр.
против
8. «Филадельфия»
Матвей Мичков, н.
Никита Гребенкин, н.
---------/--------/-------
ЗАПАД (место в конференции и пары первого раунда)
1. «Колорадо»
Валерий Ничушкин, н.
Захар Бардаков, н.
победила
8. «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин, н.
Андрей Кузьменко, н.
.....................
2. «Даллас»
Илья Любушкин, з.
против
3. «Миннесота»
Кирилл Капризов, н.
Владимир Тарасенко, н.
Данила Юров, н.
Яков Тренин, н.
....................
4. «Вегас»
Павел Дорофеев, н.
Иван Барбашев, н.
против
6. «Юта»
Михаил Сергачев, з.
Дмитрий Симашев, з.
Даниил Бут, н.
.......................
5. «Эдмонтон»
Василий Подколзин, н.
против
7. «Анахайм»
Павел Минтюков, з.
Шикарная передача Куча!
какого свояка от Хегела на третьем голе положил)))
какого свояка от Хегела на третьем голе положил)))
Не свояка, а дурака это называется в бильярде
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Хорошо горит🤣
Никита обошёл Федорова! 177 очков.
Впереди только Малкин. 183 очка.
Ovi1000 забыл написать, сколько до Гретцки осталось
Ovi1000 забыл написать, сколько до Гретцки осталось
7 сезонов плей-офф по 30 очков - всего ничего.
