Кучеров набрал 0+2 в матче с «Монреалем» с победным ассистом. У него 1+5 в 4 играх серии

Кучеров набрал 0+2 в матче с «Монреалем» с победным ассистом.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал две голевые передачи в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (3:2, 2-2 в серии).

На 42-й и 56-й минутах россиянин ассистировал Брэндону Хэйглу, который сделал дубль, в том числе забил победный гол.

Всего в 4 играх текущего плей-офф на счету Кучерова 6 (1+5) очков.

Сегодня за 22:57 (9:24 – в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».