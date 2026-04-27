«Тампа» сравняла счет в серии с «Монреалем» (2-2), выиграв 4-й матч (3:2). У Кучерова 0+2 с победным ассистом

«Тампа » одолела в гостях «Монреаль » (3:2) в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли, сравняв счет в серии (2-2).

На счету форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова две голевые передачи, в том числе ассист на победный гол на 56-й минуте.