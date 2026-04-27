«Тампа» сравняла счет в серии с «Монреалем» (2-2), выиграв 4-й матч (3:2). У Кучерова 0+2 с победным ассистом

«Тампа» одолела в гостях «Монреаль» (3:2) в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли, сравняв счет в серии (2-2).
На счету форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова две голевые передачи, в том числе ассист на победный гол на 56-й минуте.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?22446 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
32 комментария
Ты игру вообще видел?
Куч - Могуч, ассистенский дубль, но было бы очень здорово, если бы ещё сам забил!)
Всех поклонников Тампы с победой, дома молниями нужно повести в серии!
Кучеров 6(1+5)
Капризов 6 (1+5)
Подколзин 4 (1+3)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Барбашёв 3(2+1)
Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. МАЛКИН 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Малкин и Кучеров лидеры.
Болеем за наших!
Малкин(всего 3)
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могут стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
Малкин на 4й КС может теоретически зайти!
Сейчас из этого списка выше всего шансы получить третий перстень у Кучерова и Василевского. Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов, сдали полномочия. И все они из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить. Флорида(штат) может сделать Кубок Стэнли переходящим титулом!
Но Малкин с Кросби тоже пока претендуют, последний шанс остался!
Тарасенко Капризов может подсобить на трёшку!
Барбашеву Дорофеев в помощь!
А Сергачеву могут пособить новенькие - непуганные мамонты!
Посмотрим, как пройдут по раундам.
Болеем за всех наших!
Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд.
Пять команд с неоднократными российскими обладателеми КС: Питтсбург, Тампа, Миннесота, Вегас, Юта. Если в финале КС будут (Питтсбург или Тампа) против (Миннесота, Вегас или Юта), то будет прибавление многократных обладателей КС из России. Теоретически отличный расклад может сложиться даже в полуфинале, если не вылетят раньше (Питтсбург на ниточке).
Смотрим и болеем за наших!