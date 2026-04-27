  • «Тампа» сравняла счет в серии с «Монреалем» (2-2), выиграв 4-й матч (3:2). У Кучерова 0+2 с победным ассистом
«Тампа» одолела в гостях «Монреаль» (3:2) в 4-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли, сравняв счет в серии (2-2).

На счету форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова две голевые передачи, в том числе ассист на победный гол на 56-й минуте.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Тяжелая серия, Тампа на характере вытаскивают, Куч как обычно гений
Гений? мда...
Ты игру вообще видел?
Все время недоволен - проигрывают, что-то идёт не так, выигрывают, и снова всё плохо.
Забавную стату показали во время матча: Хэйгл - 6 голов в серии, вся остальная команда - 5 голов. А когда оставалось минут 5 до конца показали, как он пламенную речь толкал, стоя перед своей скамейкой. Канадец сейчас настоящий вожак своей команды, удачно молнии его в свое время у Чикаго урвали.
Шикарный камбэк получился!
Куч - Могуч, ассистенский дубль, но было бы очень здорово, если бы ещё сам забил!)
Всех поклонников Тампы с победой, дома молниями нужно повести в серии!
у него по ощущениям миссия именно пасы раздавать))) в ПП прям видно, как выискивает момент
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры:
Кучеров 6(1+5)
Капризов 6 (1+5)
Подколзин 4 (1+3)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Барбашёв 3(2+1)

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. МАЛКИН 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Малкин и Кучеров лидеры.
Болеем за наших!
Кучеров хорош сегодня, после падения и удара о борт было тревожно, но вернулся в игру, и находясь под жесточайшим прессингом на протяжении всего матча все же сделал ассистентский дубль, в том числе и победный
26 волевая победа с учётом регулярки! Спасибо команде за игру!
Невероятное утро. До сих пор не верится, что отыгрались в матче и серии. Надеюсь, дожмут.
Серия такая же ровная как и Даллас- Дикари, только мини версия, там ребята посерьёзней играют
Не подскажите победитель этой пары на кого выходит?
Бостон/Баффало
Баффало/Бостон. 90% на Баффало
В последние 10 сезонов всегда был россиянин с перстнем, а двукратными обладателеми Кубка Стэнли стали 8 наших:
Малкин(всего 3)
Барбашев
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могут стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
Малкин на 4й КС может теоретически зайти!
Сейчас из этого списка выше всего шансы получить третий перстень у Кучерова и Василевского. Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов, сдали полномочия. И все они из штата Флорида, налогового послабителя, следует заметить. Флорида(штат) может сделать Кубок Стэнли переходящим титулом!
Но Малкин с Кросби тоже пока претендуют, последний шанс остался!
Тарасенко Капризов может подсобить на трёшку!
Барбашеву Дорофеев в помощь!
А Сергачеву могут пособить новенькие - непуганные мамонты!
Посмотрим, как пройдут по раундам.
Болеем за всех наших!
Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд.
Пять команд с неоднократными российскими обладателеми КС: Питтсбург, Тампа, Миннесота, Вегас, Юта. Если в финале КС будут (Питтсбург или Тампа) против (Миннесота, Вегас или Юта), то будет прибавление многократных обладателей КС из России. Теоретически отличный расклад может сложиться даже в полуфинале, если не вылетят раньше (Питтсбург на ниточке).
Смотрим и болеем за наших!
Материалы по теме
Кубок Стэнли. «Колорадо» выбил «Лос-Анджелес», «Баффало» забросил 6 шайб «Бостону», «Монреаль» уступил «Тампе», «Анахайм» вырвал победу у «Эдмонтона»
27 апреля, 04:49
Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
25 апреля, 07:40
Кучеров делит с Саваром 18-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (175). До идущих на 16-м месте Беливо и Федорова – 1 балл
25 апреля, 06:35
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Далласом», «Эдмонтон» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 01:07Live
Кто из наших играл в «Рейнджерс» кроме Панарина? Вспомните всех легенд
вчера, 22:00Тесты и игры
Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»
вчера, 21:12
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
вчера, 19:25Видео
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
вчера, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
вчера, 18:38Видео
Кофилд, Копитар и Сэндерсон – претенденты на «Леди Бинг Трофи». Приз вручается за джентльменское поведение в сочетании с высоким мастерством
вчера, 18:23
Ротенберг о ситуации Мичкова во «Флайерс»: «Команда всегда важнее, чем любой из игроков. Кем бы он ни был. Дисциплина имеет очень важное значение»
вчера, 17:59
Ги Буше о 2:0 с «Локомотивом»: «Мы уверенно действовали в обороне, не заработали ни одного удаления. Понимаем, что самое сложное впереди. Наш девиз: «Становимся лучше каждый день»
вчера, 17:40Видео
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»
вчера, 17:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»
11 минут назад
Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
24 минуты назад
Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
вчера, 21:28
Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»
вчера, 20:59
Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
вчера, 20:48
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
вчера, 20:40
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
вчера, 20:24
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
вчера, 19:58
Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
вчера, 19:51
Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»
вчера, 19:38
Рекомендуем